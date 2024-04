Spore zaskoczenie! Była liderka rankingu WTA i rywalka Świątek wycofały się z turnieju

Po zakończeniu rywalizacji w Stuttgarcie najlepsze tenisistki globu przeniosą się do Madrytu, gdzie będą kontynuować sezon na mączce. Kibice podczas imprezy w stolicy Hiszpanii będą mogli podziwiać grę wielu wspaniałych zawodniczek. Jak się jednak okazuje, dwie tenisistki już wycofały się z prestiżowego turnieju.

Najpierw fani dowiedzieli się, że na Półwyspie Iberyjskim nie wystąpi była liderka rankingu WTA - Simona Halep. Rumunka wróciła do gry w marcu tego roku. Warto bowiem przypomnieć, że podczas US Open w 2022 roku w organizmie tenisistki wykryto obecność roksadustatu. Ten specyfik jest uznawany za produkt dopingowy, który stosują kolarze lub biegacze długodystansowi. Rumunka nie przyznała się do zarzucanych jej czynów, a pozytywny wynik badania tłumaczyła spożyciem skażonej odżywki. Rumunka została zdyskwalifikowana na cztery lata, jednak na początku marca 2024 roku Międzynarodowy Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu (CAS) podjął decyzję o skrócenie kary Halep do dziewięciu miesięcy. Dzięki temu mogła wziąć udział w turnieju w Miami. Rywalizację zakończyła jednak już w pierwszej rundzie, kiedy lepsza od niej okazała się Paula Badosa. Od tego czasu Halep nie rozegrała ani jednego oficjalnego meczu.

Z imprezy w Madrycie wycofała się także Jessica Pegula. Plasująca się obecnie na piątym miejscu w rankingu WTA zawodniczka ostatnio brała udział w meczu Stany Zjednoczone - Belgia w ramach turnieju Billie Jean King Cup. Od zakończenia tego starcia Amerykanka nie wystąpiła jeszcze na żadnej tenisowej imprezie.

Gra w głównej drabince turnieju w Madrycie rozpocznie się we wtorek 23 kwietnia. Finał zaplanowany jest na sobotę 4 maja.