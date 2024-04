Były piłkarz Ekstraklasy w szponach hazardu. Stracił majątek i rodzinę

Babnic na szersze piłkarskie wody wypłynął dzięki znakomitym występom w Interze Bratysława, z którego w 2001 roku trafił do Sparty Praga. Tam jednak nie zdołał przebić się do pierwszego składu i po krótkim epizodzie w FK Żlin, całkiem udanej przygodzie z Sigmą Ołomuniec i dwóch latach w MFK Rużomberok trafił do Dyskobolii. Słowak nie podbił jednak polskich boisk i choć z ekipą z Grodziska Wielkopolskiego sięgnął po Puchar Ekstraklasy, po sezonie, w którym w 10 meczach strzelił tylko jednego gola, bez żalu oddano go do FC Senec. Pod koniec kariery grał jeszcze w niższych ligach w Austrii i to w tym kraju osiadł na stałe, gdzie... pracuje fizycznie w lokalu należącym do sieci popularnego amerykańskiego fast foodu.

Dwunastokrotny reprezentant Słowacji udzielił niedawno obszernego wywiadu rodzimym mediom, w którym przyznał szczerze, iż w pewnym momencie kariery wpadł w szpony nałogu. Peter Babnic regularnie trwonił pieniądze na automatach (tzw. jednorękich bandytach) i długo nie przyjmował do wiadomości, że uzależnił się od hazardu.

- Byłem uzależniony od gry na automatach przez cztery albo pięć lat. Przegrałem wówczas wszystko, co zarobiłem. W ogóle nie zdawałem sobie sprawy, że mam problem z hazardem. Podchodziłem do tego tak, że nawet jak stracę jakieś pieniądze, to zaraz zarobię kolejne. W końcu o moich problemach dowiedziała się żona. Nie wytrzymała tej sytuacji i złożyła pozew o rozwód - opowiedział Babnic w rozmowie z portalem sportweb.sk.

Wychowanek MSK Brezno dopiero po utracie rodziny otrząsnął się i wyrwał z uzależnienia. Podkreślił jednak, że szkód, które wyrządził mu hazard, nie da się już naprawić.

- Pieniądze nie są tu najważniejszą sprawą. Niczego nie pragnę bardziej niż powrotu rodziny - zakończył Babnic.

Peter Babnic w trakcie piłkarskiej kariery sięgnął po dwa mistrzostwa i dwa Puchary Słowacji z Interem Bratysława, mistrzostwo Czech ze Spartą Praga i Puchar Ekstraklasy z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski. Był jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Słowacji U-21, prowadzonej przez doskonale znanego polskim kibicom Dusana Radolsky'ego (byłego trenera Dyskobolii, Ruchu Chorzów, Polonii Warszawa i Bruk-Bet Termaliki Nieciecza). W pierwszej reprezentacji "Sokołów" rozegrał 12 spotkań i strzelił jednego gola.