Asseco Resovia Rzeszów i Projekt Warszawa zmierzą się w pierwszym meczu rywalizacji o trzecie miejsce PlusLigi w sezonie 2023/24. Który zespół wypracuje sobie przewagę w kolejnym spotkaniu? Transmisja TV i stream online meczu Asseco Resovia Rzeszów - Projekt Warszawa od godz. 20:30 w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

Czas na decydujące starcia PlusLigi w sezonie 2023/24! Już we wtorek zobaczymy starcie Asseco Resovii Rzeszów i Projektu Warszawa o trzecie miejsce trwających rozgrywek. Obie ekipy chcą wywalczyć cenny awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów, więc czeka nas niezwykle emocjonujące starcie.

Asseco Resovia w drodze do meczu o trzecie miejsce pokonała w ćwierćfinale Trefl Gdańsk, aby w półfinałowych starciach zmierzyć się z Jastrzębskim Węglem. Oba mecze półfinałów obfitowały w wielkie emocje, ale ostatecznie rzutem na taśmę do najważniejszego meczu sezonu awansowali jastrzębianie.

Projekt z kolei miał znacznie większe problemy w ćwierćfinale niż najbliższy rywal stołecznej drużyny. Pomimo dość pewnego zwycięstwa w lubelskim Globusie, to siatkarze Bogdanki LUK wygrali 3:0 w Arenie Ursynów i od awansu do półfinału dzielił ich tylko "złoty set". W tym jednak lepiej poradził sobie Projekt i w półfinale zagrał z Aluron CMC Wartą Zawiercie, która okazała się finalistą PlusLigi w sezonie 2023/24. Jak zatem warszawianie i rzeszowianie zaprezentują się w spotkaniu drużyn o podrażnionych ambicjach? Przekonamy się już we wtorek.



PI, Polsat Sport