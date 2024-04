Niesamowite doniesienia! Kiedyś byli potęgą, a teraz zabraknie ich w Pucharze Świata?!

Czarne chmury zawisnęły nad reprezentacją Finlandii w skokach narciarskich! Jak donosi jedna z tamtejszych telewizji, Fiński Związek Narciarski znalazł się w fatalnej sytuacji finansowej - do tego stopnia, że nie stać go na nowe kontrakty dla trenerów. A to oznacza gigantyczne problemy dla kadry skoczków.