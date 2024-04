W zaległym spotkaniu 29. kolejki Premier League będziemy świadkami derbów Londynu. We wtorkowy wieczór Arsenal spotka się z Chelsea. Jakiego koloru będzie dziś Londyn? Relacja live i wynik na żywo meczu Arsenal - Chelsea na Polsatsport.pl.

Gospodarze będą zaczynać spotkanie w roli faworyta, jako jeden z trzech zespołów bezpośrednio uczestniczących w walce o mistrzostwo. Arsenal zajmuje pierwszą pozycję w tabeli, chociaż należy pamiętać, że trzeci Manchester City rozegrał jedno spotkanie mniej, a ma tylko punkt straty. Wyścig o mistrzostwo jest niezwykle zacięty i każdy zgubiony punkt może się zemścić.

"Kanonierzy" mieli ostatnio słabszy okres, najpierw ponieśli klęskę z Aston Villą, a następnie odpadli z Ligi Mistrzów z Bayernem Monachium. W weekend zdołali się przełamać, pokonując Wolverhampton 2:0 i będą liczyć, że oznacza to powrót do regularnego zwyciężania.

Chelsea to w tym sezonie spora zagadka. Z jednej strony dziewiąta pozycja w tabeli na pewno jej nie zadowala, z drugiej rozegrała kilka wyśmienitych spotkań przeciwko zespołom ze szczytu tabeli, chociażby pierwsze w tym sezonie spotkanie z Arsenalem, zremisowane przede wszystkim z powodu prostych błędów w końcówce.

O ile do bardzo młodej kadry "The Blues" można mieć wiele pretensji w tym sezonie, przede wszystkim za niedokładność pod bramką rywala i chaotyczną obronę, tak nie można nic zarzucić Cole'owi Palmerowi. Młody Anglik okazał się najlepszym transferem Chelsea od kilku sezonów, a jego 20 goli i dziewięć asyst w lidze dają mu ex aequo pierwsze miejsce w wyścigu o złotego buta i drugie w klasyfikacji kanadyjskiej.

Relacja live i wynik na żywo meczu Arsenal - Chelsea od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

Mateusz Przyrowski/Polsat Sport