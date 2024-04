Zaskakujące słowa siatkarza Jastrzębskiego. "Zawiercie faworytem finału"

Siatkarze Jastrzębskiego Węgla w środę rozpoczną finałową walkę z Aluronem CMC Wartą Zawiercie w obronie mistrzostwa Polski. - Przygotowujemy się, by spróbować wygrać najpierw PlusLigę, a potem Ligę Mistrzów – powiedział kapitan jastrzębian Benjamin Toniutti. Z kolei przyjmujący ekipy ze Śląska Rafał Szymura zasugerował, że faworytem batalii o złoto są rywale.

Mający na swoim koncie trzy tytuły Jastrzębski Węgiel (2004, 2021, 2023) w finale play off PlusLigi zagra czwarty raz z rzędu. Rywale staną przed taką szansą pierwszy raz w historii.

- Nie sądzę, że przeciwnicy są z tego powodu bardziej głodni tytułu. Oba zespoły chcą go zdobyć. Dla klubu z Zawiercia to co prawda debiut w finale, ale przecież nie dla wielu jego siatkarzy – dodał reprezentant Francji.

Rywalizacja rozpocznie się w środę w Zawierciu i będzie się toczyła do dwóch wygranych. Gospodarzem drugiego i ewentualnie trzeciego spotkania będą mistrzowie kraju.

Oba zespoły zagrają ze sobą w środę czwarty raz w sezonie. Poprzednie trzy starcia wygrała „Jurajska Armia” (dwa razy w lidze i finał Pucharu Polski).

- To jest finał PlusLigi, wiadomo, że będzie trudno, niezależnie od tego, kto jest rywalem. Zespół z Zawiercia jest mocny, od początku sezonu gra bardzo dobrze. Nie patrzymy w przeszłość, tylko na to, co nas czeka – stwierdził rozgrywający.

Prowadzeni przez trenera Marcelo Mendeza jastrzębianie mają za sobą zacięte półfinały z Asseco Resovią Rzeszów. Oba wygrali po 3:2. W minioną sobotę przegrywali w rewanżu 1:2 i 15:21 w czwartym secie, będąc blisko odpadnięcia z walki o złoto.

- Oczywiście sobotni mecz z Resovią był bardzo nerwowy i trudny. Obie drużyny zagrały na bardzo wysokim poziomie i intensywności. Walczyliśmy, wierzyliśmy i jesteśmy naprawdę szczęśliwi, że awansowaliśmy” – skwitował Francuz, który – tak jak argentyński trener Mendez - przedłużył umowę w klubem o kolejny rok.

Jastrzębski Węgiel 5 maja zagra w tureckiej Antalyi z włoskim Itasem Trentino w finale Ligi Mistrzów,

- Każdy finał jest ważny, mecz decydujący o triumfie w Lidze Mistrzów to marzenie dla zawodników i klubów. My przygotowujemy się, by spróbować wygrać oba finały - w PlusLidze i LM - zadeklarował Toniutti.

Przyznał, że wyjątkowo krótki w tym sezonie play off (dwumecze w pierwszych dwóch rundach) nie jest dobrym rozwiązaniem.

- Ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że nie było innego rozwiązania, bo brakłoby czasu na dłuższe rozgrywki – zaznaczył.

Przyjmujący jastrzębian Rafał Szymura nie ukrywał, że po sobotnim półfinale z Resovią niektórzy zawodnicy nie mogli spać.

- To był kawał dobrego widowiska, po obu stronach kibice obejrzeli klasowe akcje. Teraz nerwy i emocje opadły, skupiamy na kolejnym celu. Chcemy wygrać finał. Trzy razy w tym sezonie przegraliśmy z Aluronem CMC. Rywale mieli na nas patent. Mam nadzieję, że teraz będzie inaczej i nie damy się pokonać. Jesteśmy pełni nadziei, gotowi, by walczyć – zaznaczył.

Zauważył, że w zawierciańskiej, niewielkiej hali gra się trudno.

- W środę ta hala będzie na pewno atutem gospodarzy. Jeśli zagramy po swojemu, może uda się tam wygrać, a potem u siebie zadowolić naszych kibiców. Spotkają się drużyny grające w tym sezonie najlepszą siatkówkę. Myślę, że po tych trzech wygranych delikatnym faworytem są rywale, ale czas pokaże, kto będzie mistrzem – dodał Szymura.

Podkreślił, że w szatni ustalono, iż do zakończenia rywalizacji w PlusLidze nie ma tematu Ligi Mistrzów.

- Potem skupimy się na meczu w Antalyi. To też będzie fajne i duże wydarzenie. Na razie przed nami zrealizowanie celu i wygranie pierwszego finału w tym roku – zakończył.