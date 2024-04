Polska siatkarka zdobyła wicemistrzostwo. Teraz chce zmienić klub

Aleksandra Omi Omelaniuk wicemistrzynią Szwecji w siatkówce kobiet. Polska siatkarka doskonale pożegnała się ze szwedzką ligą. Od nowego sezonu przeniesie się do innego kraju.

Engelholm VS, w którym grała Omelaniuk, w finale szwedzkiej ligi siatkarek zmierzyło się z Örebro VBS. W pierwszym spotkaniu zespół Polki przegrywał już 0:2 (23:25, 20:25), ale kolejne dwa sety wygrał (25:18, 27:25). O losach spotkania zadecydował tie-break. W nim 15:9 wygrało Örebro VBS.

Przebieg drugiego meczu był odwrotny. Engelholm VS wygrywał 2:0 (25:18, 25:19) i do końca spotkania przegrał wszystkie partie (22:25, 20:25, 9:15). Trzecia batalia trwała krócej - 3:1 wygrał zespół Örebro VBS i został mistrzem Szwecji. Zespół Polki przegrał rywalizację do trzech zwycięstw 0:3 i musiał zadowolić się srebrnym krążkiem.

W ostatnim meczu sezonu Omelaniuk została wybrana na najlepszą zawodniczkę swojej drużyny i w zakończonym sezonie udało jej się zająć drugie miejsce wśród najlepiej punktujących siatkarek szwedzkiej ligi.

Wraz z nowym sezonem na Polkę czekają zmiany, które zdradził jej menadżer, Dariusz Grzyb.

- Ola żegna się z ligą szwedzką. Od nowego sezonu występować będzie w czeskiej ekstraklasie - zdradza plany zawodniczki Grzyb.