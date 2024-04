Brazylijczycy podali kadrę na Ligę Narodów. Są gracze z PlusLigi

Reprezentacja Brazylii, którą w tym roku, po ośmiu latach przerwy, znów poprowadzi legendarny trener Bernardo Rezende, rozpocznie zmagania w Lidze Narodów 21 maja meczem przeciwko Kubie w Rio de Janeiro.

Część powołanych przez Rezende graczy rozpoczęła już przygotowania - w ośrodku treningowym CBV w Saquaremie od wtorku pracują m.in. Lucas Saatkamp, Isaac, Felipe Roque i Maique. Większość zawodników z 30-osobowej listy dołączy do kadry w późniejszym terminie, po zakończeniu rozgrywek ligowych w Brazylii i w Europie.

Co ciekawe, wśród ogłoszonych przez brazylijską federację nazwisk znalazł się m.in. Wallace da Souza, który zdaniem dobrze poinformowanego dziennikarza Bruno Volocha miał być namawiany na powrót do drużyny narodowej przez selekcjonera, ale odmówił. Nie wiadomo jednak, czy słynny atakujący, złoty medalista olimpijski z 2016 roku, ostatecznie zmienił zdanie. CBV nie wymienia go wśród zawodników, którzy zaczęli treningi w Saqaremie, w przeciwieństwie do innych powołanych graczy Sady Cruzeiro - Lucasa, Otavio i Alexandre Eliasa. Klub z Belo Horizonte zakończyła zmagania w brazylijskiej Superlidze dwa tygodnie temu, niespodziewanie przegrywając w ćwierćfinale z Volei Renata/Campinas.

Wśród wybrańców Rezende, obok największych gwiazd brazylijskiej siatkówki - Bruno, Ricardo Lucarellego czy Yoandy'ego Leala, znaleźli się dwaj gracze klubów PlusLigi - najlepiej punktujący zawodnik rozgrywek, Alan Souza oraz jeden z najlepiej przyjmujących, Thales Hoss. Do VNL 2024 zgłoszeni zostali także łączeni występami w polskich klubach w przyszłym sezonie Chizoba Neves i Henrique Honorato.

W pierwszym turnieju Ligi Narodów w Rio de Janeiro Brazylijczycy poza Kubańczykami zmierzą się również z reprezentacjami Argentyny, Serbii i Włoch. Następnie pojadą do Japonii, gdzie ich rywalami będą Niemcy, Irańczycy, Słoweńcy i Polacy. Fazę grupową "Canarinhos" zakończą na Filipinach - tam zagrają z Holandią, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą oraz z Francją.

Poprzednią edycję VNL Brazylia zakończyła na ćwierćfinale. Na tym etapie zmagań przegrała w Gdańsku z reprezentacją Polski 0:3.

Siatkarze reprezentacji Brazylii zgłoszeni do rozgrywek Ligi Narodów 2024:

Rozgrywający: Bruno Rezende (Valsa Group Modena), Fernando Kreling (Mint Vero Volley Monza), Matheus Brasilia (Farma Conde Volei Sao Jose), Rhendrick (Joinville), Thiaguinho (Sesi Bauru)

Atakujący: Alan Souza (Indykpol AZS Olsztyn), Darlan Souza (Sesi Bauru), Felipe Roque (Sao Jose), Chizoba Neves (Nantes Reze Metropole Volley), Aboubacar Drame Neto (Tours Volley-Ball), Wallace da Souza (Sada Cruzeiro).

Przyjmujący: Ricardo Lucarelli (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Yoandy Leal (Gas Sales Bluenergy Piacenza), Henrique Honorato (Joinville), Victor Cardoso (Chaumont Volley-Ball 52), Adriano Xavier (Volei Renata/Campinas), Arthur Bento (Itambe/Minas), Lukas Bergman (Sesi Bauru), Mauricio Borges (Volei Renata/Campinas), Paulo Vinicios (Itambe/Minas).

Środkowi: Flavio Gualberto (Sir Susa Vim Perugia), Isaac Santos (Itambe/Minas), Judson (Suzano), Lucas Saatkamp (Sada Cruzeiro), Matheus Pinta (Farma Conde Volei Sao Jose), Otavio Pinto (Sada Cruzeiro).

Libero: Alexandre Elias (Sada Cruzeiro), Maique (Itambe/Minas), Thales Hoss (libero).

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport