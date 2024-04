Świetny mecz Fornala nie wystarczył. Będzie piąty mecz o siatkarskie mistrzostwo kraju

Walka o tytuł siatkarskiego mistrza Niemiec rozstrzygnie się w pięciu meczach. We wtorek, w czwartym spotkaniu finałów Bundesligi, broniące tytułu Berlin Recycling Volleys pokonało na wyjeździe VfB Friedrichshafen 3:2 i wyrównało stan rywalizacji na 2-2. W ekipie Friedrichshafen bardzo dobrze spisał się polski przyjmujący Jan Fornal, ale jego świetna postawa nie wystarczyła gospodarzom do zwycięstwa.

Drużyny z Berlina i Friedrichshafen grają ze sobą w finałach niemieckiej ekstraklasy siatkarzy już po raz dziesiąty z rzędu. Od 2016 roku w walce o złoto nieprzerwanie zwyciężają berlińczycy. Przed rokiem pokonali VfB w trzech meczach, w których oddali rywalom tylko dwa sety.

ZOBACZ TAKŻE: Tauron Liga 2023/2024 zakończona. Jak wygląda końcowa klasyfikacja?

W sezonie 2023/2024 decydujące starcia są dużo bardziej zacięte. Pierwszy mecz, na terenie BRV, nieoczekiwanie wygrało Friedrichshafen (3:2). Dwa dni później na własnym boisku zespół, którego zawodnikami są dwaj Polacy - atakujący Michał Superlak oraz przyjmujący Jan Fornal - zwyciężył 3:1 i objął w serii prowadzenie 2-0.

Po powrocie do stolicy Niemiec obrońcy tytułu, z polskim libero Adamem Kowalskim w składzie, pokonali VfB 3:1. Aby zachować szanse na złoto i wyrównać stan serii, musieli we wtorek wygrać na trudnym terenie we Friedrichshafen.

Po trzech setach to zespół Superlaka i Fornala prowadził 2:1 i od mistrzostwa dzieliła go tylko jedna partia. BRV zdołało jednak doprowadzić do tie-breaka, w którym od stanu 5:5 zbudowało trzypunktowe prowadzenie (8:5) i mimo starań gospodarzy nie oddało go już do końca meczu.

Najlepiej punktującym graczem czwartego spotkania finałów Bundesligi był atakujący ekipy z Berlina Marek Sotola. Reprezentant Czech zapisał przy swoim nazwisku 24 punkty. 19 "oczek" dołożył australijski środkowy Nehemiah Mote. Obaj wymienieni gracze imponowali świetną grą w bloku - Sotola zatrzymał ataki rywali siedmiokrotnie, Mote zrobił to sześć razy. Kowalski pojawił się na boisku jedynie w tie-breaku.

Dla VfB 21 punktów zdobył Jan Fornal. Były zawodnik m.in. Gwardii Wrocław i Projektu Warszawa, a także starszy brat siatkarza Jastrzębskiego Węgla i reprezentacji Polski Tomasza, grał z bardzo wysoką, 62-procentową skutecznością w ataku (18/29), miał dwa punktowe bloki i jednego asa serwisowego. Superlak, najlepiej punktujący gracz meczów numer 1 i 2, tym razem zakończył spotkanie z dorobkiem 18 "oczek" (43 procent skuteczności w ataku - 16/37, dwa asy serwisowe).

Decydujący, piąty mecz finałów, zostanie rozegrany w niedziele 28 kwietnia w Max-Schmelling-Halle w Berlinie.

Bundesliga, 4. mecz o mistrzostwo Niemiec

VfB Friedrichshafen - Berlin Recycling Volleys 2:3 (25:23, 15:25, 25:23, 19:25, 13:15)

Stan rywalizacji: 2-2.

VfB: Aleksa Batak (3), Michał Superlak (18), Jan Fornal (21), Tim Peter (15), Jose Israel Masso (12), Marcus Boehme (1), Nikola Peković (libero) oraz Bonin Ben-Simon, Severi Savonsalmi (1), Sergio Carrillo, Jackson Young (1).

BRV: Johannes Tille (4), Marek Sotola (24), Timothee Carle (14), Ruben Schott (1), Nehemiah Mote (19), Tobias Krick (7), Satoshi Tsuiki (libero) oraz Daniel Malescha, Cody Kessel (6), Leon Dervisaj, Adam Kowalski.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport