Klub PKO BP Ekstraklasy zmieni stadion! Tam zagrają w przyszłym sezonie

Komisja ds. Licencji Klubowych Polskiego Związku Piłki Nożnej w piątek poinformowała o przyznaniu Warcie zgody na grę w ekstraklasie w sezonie 2024/25 (pod warunkiem, że drużyna nie zostanie zdegradowana). Jako miejsce rozgrywania spotkań w roli gospodarza "Zieloni" zgłosili poznański Stadion Miejski.

ZOBACZ TAKŻE: Juventus ma sprzedać Wojciecha Szczęsnego! Włosi wskazali jego następcę

"Mieliśmy trzy opcje: zachowanie status quo, czyli grę w Grodzisku Wielkopolskim, przeniesienie siedziby spółki do Grodziska lub zgłoszenie Stadionu Miejskiego. Te pierwsze dwie opcje się wykruszyły, bowiem przedstawiciele komisji licencyjnej nie zgodzili się na kolejny rok gry w Grodzisku. Sama zmiana siedziby spółki uznana by była jako działania pozorowane. Dlatego została nam tylko jedna opcja - gra w Poznaniu" - powiedział PAP rzecznik prasowy Warty Piotr Leśniowski.

W powrót Warty do Poznania mocno zaangażowały się władze stolicy Wielkopolski. Klub musi jednak zawrzeć stosowną umowę najmu z dzierżawcą obiektu - spółką Stadion Poznań. Zgoda dotyczy rozgrywania meczów w roli gospodarza w ramach ekstraklasy i Pucharu Polski. Ponadto przedstawiciele magistratu zadeklarowali swoją gotowość do tego, by w jak najkrótszym czasie dostosować największy obiekt piłkarski w mieście także do potrzeb Warty.

"Jestem bardzo wdzięczny prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi oraz zastępcy prezydenta Jędrzejowi Solarskiemu za okazaną pomoc i deklarację wsparcia dla Warty z myślą o najbliższej przyszłości. Mamy nadzieję, że już wkrótce nasz zespół zapewni sobie utrzymanie w ekstraklasie i w kolejnym sezonie będzie mógł rozgrywać swoje mecze tam, gdzie jego miejsce, czyli w Poznaniu. Uważam, że takie rozwiązanie jest obecnie najbardziej korzystne dla miasta, mieszkańców i dla samej Warty" - podkreślił prezes klubu Artur Meissner.

Władze Warty zapewniły, że nie rezygnują z planów i marzeń o tym, żeby możliwie jak najszybciej została przeprowadzona modernizacja bazy sportowej przy Drodze Dębińskiej. To tam, zgodnie z opracowywanym jeszcze projektem, ma powstać kameralny stadion gotowy do rozgrywania na nim meczów na najwyższych szczeblach ligowych w kraju.

Warciarze już piąty sezon rozgrywają mecze w roli gospodarza w oddalonym o ok. 50 km od Poznania Grodzisku Wielkopolskim. Pierwszy miał miejsce, gdy zespół występował jeszcze w pierwszej lidze, kolejne cztery w ekstraklasie.

BS, PAP