Po efektownej poniedziałkowej wygranej ze Stalą Mielec (5:2) piłkarze poznańskiej Warty szybko musieli wrócić do pracy, bowiem już w piątek czeka ich kolejny ważny sprawdzian. W Gliwicach zmierzą się z Piastem, który także nie jest pewny ligowego bytu. "Zieloni" dawno nie zagrali tak widowiskowo i skutecznie, ale czasu na świętowanie zwycięstwa nie mieli zbyt dużo.

"Nikogo nie trzeba było sprowadzać na ziemię. Mamy świadomość, że potrzebujemy jeszcze trochę punktów do utrzymania się w ekstraklasie. Musimy zdobyć ok. 40 punktów, tyle powinno wystarczyć. Cieszyliśmy się ze zwycięstwa, ale już 10 minut po zakończeniu spotkania odbył się trening wyrównawczy. Wczoraj też mieliśmy zajęcia regeneracyjne" – tłumaczył trener poznańskiego zespołu Dawid Szulczek na konferencji prasowej.

Spory udział w zwycięstwie miał Adam Zrelak, który wrócił do drużyny po ponad półrocznej przerwie spowodowanej kontuzją kolana. Słowacki napastnik zaliczył hat-tricka i od powrotu na boisko ma już na koncie cztery gole.

"Adam jest nieoceniony, jeśli chodzi także o inne rzeczy. My potrzebujemy napastnika, który nie tylko strzela bramki, ale też takiego, który pomoże nam w rozegraniu i utrzymaniu piłki. A dodatkowo Zrelu lubi doskakiwać do rywala w pressingu" – tłumaczył opiekun warciarzy.

Terminarz nie jest zbyt łaskawy dla jego zespołu, bowiem już nie pierwszy raz po poniedziałkowym meczu, kolejny mają wytyczony na piątek. Szulczek zapewnia jednak, że to nie jest żadnej problem.

"To są pojedyncze sytuacje, a od poniedziałku do piątku jest sporo czasu na regenerację i odpowiednie przygotowanie się. Na szczęście po meczu ze Stalą nie mamy żadnych kontuzji sytuacja kadrowa jest dobra. Liczę, że do piątku już nic złego się nie wydarzy. Drugi mecz zagraliśmy bez kartki, a to ważne, bowiem kilku graczy jest zagrożonych pauzą" – przyznał.

Warta i Piast zanotowały po dwie wygrane z rzędu, ale obie ekipy czeka jeszcze długa walka o utrzymanie się w ekstraklasie. Gliwiczanie zajmują wprawdzie 10. miejsce, ale mają tylko jeden punkt przewagi na "Zielonymi", którzy plasują się na 13. pozycji. Szulczek nie ukrywa, że zespół Aleksandara Vukovicia w wielu meczach miał pecha i powinien mieć znacznie więcej punktów.

"Moim zdaniem sama gra Piasta jest dobra i na miarę możliwości. Gliwiczanie mają ogromnego pecha, gdyż stracili więcej bramek niż powinni, w polu karnych przeciwnika nie wykorzystali z kolei masę sytuacji. Mają też bardzo dużo remisów, ale większość tych spotkań, szczególnie rozegranych jesienią, powinni wygrać" – ocenił.

"Mają zdecydowani też mniej punktów, od tych oczekiwanych, ale takie odchylenia się zdarzają. Jestem jednak przekonany, że Piast utrzyma się w ekstraklasie" - zakończył.

