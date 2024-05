Grbić opuszcza zgrupowanie w Spale! Wiadomo, co jest powodem

Reprezentacja Polski siatkarzy, na razie w okrojonym składzie, przebywa na zgrupowaniu w Spale, gdzie szykuje się do tegorocznych zmagań w Lidze Narodów, a następnie do igrzysk olimpijskich. Jak donosi Interia, swoich podopiecznych opuści na chwilę Nikola Grbić. Selekcjoner naszej kadry wybiera się bowiem na niedzielny finał Ligi Mistrzów pomiędzy Jastrzębskim Węglem a Trentino.

Z oczywistych powodów nasza kadra nie może na razie trenować w optymalnym składzie, ponieważ część zawodników nie skończyła jeszcze sezonu klubowego. I to właśnie ich w akcji zamierza niebawem oglądać Grbić. Mowa o trójce zawodników Jastrzębskiego Węgla - Tomaszu Fornalu, Norbercie Huberze i Jakubie Popiwczaku.

Tercet ten w niedzielę 5 maja powalczy o historyczny dla Jastrzębia premierowy triumf w Lidze Mistrzów, który byłby czwarty z rzędu dla polskiego klubu, a piąty w historii naszego kraju. W trzech poprzednich edycjach po Puchar Europy sięgała Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, która w zeszłym roku zwyciężyła w finale właśnie Jastrzębskiego.

Tym razem mistrzowie Polski zmierzą się z Trentino Volley. Faworytami są przedstawiciele PlusLigi, ale jak powszechnie wiadomo - finały rządzą się swoimi prawami.

ZOBACZ TAKŻE: Były zawodnik Itas Trentino przed finałem Ligi Mistrzów. "Są pod ścianą"

Spotkanie, które odbędzie się w tureckiej Antalyi, z bliska zamierza obejrzeć Grbić. Serb z tego powodu opuści zgrupowanie reprezentacji Polski w Spale na kilkadziesiąt godzin. Będzie przyglądał się grze swoich podopiecznych. 50-latek zaznaczył, że sercem jest z Jastrzębskim Węglem, mimo że w przeszłości bronił barw Trentino, a we Włoszech mieszka na co dzień.

- To jasne, że kibicuję Jastrzębskiemu Węglowi, bo chciałbym, by wygrał polski zespół. By kontynuować serię czterech z rzędu tytułów dla polskich drużyn - rzekł Grbić, cytowany przez Interię.

Zaraz po zakończeniu finału Champions League selekcjoner naszej kadry wróci do Spały. Niedługo później dołączą do niego pozostali kadrowicze. Reprezentacja Polski już 22 maja zainauguruje zmagania w Lidze Narodów. Wcześniej rozegra dwa mecze kontrolne - z Niemcami oraz Ukrainą.