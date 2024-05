Jastrzębie napisze niesamowitą historię polskiej siatkówki? "Nie do wiary"

Już w niedzielę 5 maja Jastrzębski Węgiel zagra w finale Ligi Mistrzów przeciwko Trentino Volley. Mistrzowie Polski mogą zostać trzecim zespołem z naszego kraju, który w tym sezonie sięgnie po europejskie trofeum. - Nie do wiary. To się jeszcze nie zdarzyło - komentuje Tomasz Swędrowski.

Jastrzębianie drugi rok z rzędu zagrają w finale Champions League. W zeszłym sezonie drużyna ze Śląska przegrała z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, ale tym razem być może okaże się lepsza od Trentino.

Niedziela w tureckiej Antalyi może być "polska" ze względu na potencjalny sukces Jastrzębskiego, ale również wygraną Imoco Volley Conegliano w barwach której występuje Joanna Wołosz. Włoszki z kolei zagrają w finale Ligi Mistrzyń.

- Wierzę, że tak będzie. Widziałem trening Jastrzębskiego Węgla i był absolutny luz u siatkarzy. Teraz już nic nie można popsuć ani nic nie można naprawić. Oni byli w dobrej formie i tutaj jeden trening więcej lub mniej absolutnie nic nie zmieni. Może to jest bardzo dobre podejście. Moim zdaniem Włosi będą bardziej spięci. Wiadomo, że cel jest jeden. To są zawodowcy. Oczywiście w razie porażki kiedyś sobie wytłumaczą, że doszli do finału, ale w niedzielę będą wygrani i przegrani. Ja wierzę, że będzie to Jastrzębski Węgiel oraz Joanna Wołosz z Imoco Volley Conegliano - opowiada Tomasz Swędrowski, który w niedzielę skomentuje mecz mistrzów Polski.

W tym sezonie po Puchar Challenge sięgnął Projekt Warszawa, natomiast Puchar CEV zwyciężyła Asseco Resovia Rzeszów. Do pełni szczęścia brakuje wygranej Jastrzębskiego Węgla w Lidze Mistrzów. Byłby to niesamowity i historyczny wyczyn w dziejach polskiej siatkówki.

- Nie do wiary. To się jeszcze nie zdarzyło, a może się zdarzyć w niedzielę - skwitował Swędrowski.

Cała rozmowa z Tomaszem Swędrowskim w załączonym materiale wideo.