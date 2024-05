Jest oficjalny komunikat! LUK Lublin potwierdził

W środę 8 maja na oficjalnej stronie internetowej klubu, a także w mediach społecznościowych zespołu BOGDANKA LUK Lublin pojawił się komunikat dotyczący Mateusza Malinowskiego. Jak się okazuje, doświadczony siatkarz postanowił na dłużej zostać w ekipie z Lublina i przedłużył swój kontrakt na sezon 2024/2025.

- Bardzo cieszę się z tego, że zostaje w BOGDANCE LUK Lublin na kolejny sezon, bo klub stawia sobie wysokie cele. Będziemy mieli bardzo dobrą drużynę, z którą liczę na sukcesy - powiedział Malinowski, cytowany na stronie internetowej klubu.

Dla atakującego będzie to już trzeci sezon w barwach zespołu z Lublina. 32-latek trafił do stolicy województwa lubelskiego we wrześniu 2022 roku. Wcześniej grał w takich zespołach jak: Aluron CMC Warta Zawiercie, Cuprum Lubin czy Jastrzębski Węgiel. Na swoim koncie ma już 340 meczów rozegranych w PlusLidze, w których zdobył w sumie 2351 punktów.