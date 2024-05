Kiedy Grbić wybierze kadrę na igrzyska? Padła wstępna deklaracja!

Polscy siatkarze przebywają obecnie na zgrupowaniu w Spale, gdzie przygotowują się do sezonu reprezentacyjnego. Preludium do olimpijskich zmagań będzie Liga Narodów. To właśnie w jej trakcie Grbić wyselekcjonuje dwunastkę zawodników oraz jednego rezerwowego, którzy polecą do stolicy Francji.

Grbić zaznaczył, że postara się jak najszybciej wybrać skład na igrzyska, tak aby zawodnicy mieli wystarczająco dużo czasu na zbudowanie swojego morale. Selekcjoner naszej kadry podał wstępny termin, kiedy może to nastąpić.

- Mam wiele planów, ale każdy z nich może się jeszcze zmienić. Postaram się zrobić wszystko, co mogę, by wybrać dwunastu zawodników najwcześniej jak się tylko da. By dać spokój chłopakom, którzy pojadą na igrzyska. I budować drużynę, która tam wystąpi. Ale trudno powiedzieć, kiedy dokładnie to będzie. Nie jest tak, że podam ci datę i bez względu na to, co się będzie działo, będę się jej trzymać. Mam nadzieję, że to będzie po trzecim turnieju Ligi Narodów, ale to się jeszcze okaże. Wybiorę skład najszybciej, kiedy to będzie możliwe, ale jeszcze nie wiem, kiedy to nastąpi - powiedział.

Warto zaznaczyć, że Polacy rozpoczną zmagania w Lidze Narodów już 22 maja w tureckiej Antalyi, gdzie rywalizacja potrwa do 26 maja. Gospodarzem drugiego turnieju w dniach 4-8 czerwca będzie Japonia, natomiast trzeci turniej odbędzie się w Słowenii w dniach 19-23 czerwca.

Turniej finałowy odbędzie się 27-30 czerwca w łódzkiej Atlas Arenie. Nasi siatkarze, którzy rok temu wygrali te rozgrywki, jako gospodarze mają zapewniony w nim udział. Prawdopodobnie przystąpią do niego już ze świadomością, kto leci na igrzyska.