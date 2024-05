Hurkacz zdeklasował konkurencję! To jego królestwo (ZDJĘCIA)

Kto jest najlepiej serwującym tenisistą w cyklu ATP Tour? Jeśli za kryterium przyjąć liczbę asów, to w 2024 roku zdecydowanym numerem 1 jest Hubert Hurkacz. Polak zdobył w tym sezonie serwisem już 441 punktów. Kto jeszcze znajduje się w czołówce takiego zestawienia?

Serwis w męskim tenisie to często zabójcza broń, która może zadecydować o przebiegu meczu. Piekielnie szybkie, a do tego podszyte zdradliwą rotacją podania to kopalnia asów serwisowych. Dziś sprawdzamy, którzy tenisiści mogą się pochwalić najlepszym serwisem w światowym tourze!

Wzięliśmy pod lupę dziesięciu tenisistów, którzy w 2024 roku zanotowali najwięcej asów serwisowych. Wszyscy zawodnicy, wymieni w rankingu, potrafią zrobić niezwykły użytek ze swojego podania, a ich rywale mogą drżeć w obawie przed brutalną siłą ich serwisu.

Najlepiej serwujący tenisiści na świecie. Hurkacz numerem 1! Zobacz galerię

