Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA w Rzymie. Jej rywalką będzie Coco Gauff. Kibiców nurtuje pytanie, kiedy mecz Świątek - Gauff. Sprawdź poniżej.

Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. Liderka światowego rankingu tenisistek wygrała z rozstawioną z "18" Amerykanką Madison Keys 6:1, 6:3. Świątek przystępowała do ćwierćfinału po trudnym, poniedziałkowym triumfie nad byłą liderką światowego rankingu Niemką Angelique Kerber 7:5, 6:3. We wtorek nie było jednak widać po niej zmęczenia. Starcie raszynianki z Keys było dla tenisistek rewanżem za półfinał turnieju WTA 1000 w Madrycie, który rozegrały półtora tygodnia wcześniej.

Polka od początku meczu była bardzo skoncentrowana, popełniała niewiele błędów własnych i wykorzystywała każdą okazję, którą sprezentowała jej rywalka, co szybko zaowocowało przełamaniem. Amerykanka zdołała wygrać drugiego gema przy swoim podaniu, nie tracąc przy tym punktu, jednak od tego momentu została całkowicie zdominowana przez liderkę światowego rankingu, która zwyciężyła w czterech kolejnych gemach i pierwszym secie 6:1.



Początek drugiej partii był znacznie bardziej wyrównany, już w pierwszym gemie niżej notowana zawodniczka miała nawet dwie piłki na przełamanie, nie wykorzystała ich jednak, czego mogła później mocno żałować, bowiem już pierwszą okazję do przełamania wykorzystała Świątek, obejmując prowadzenie 3:1. W kolejnych gemach Keys miała jeszcze pięć szans na zwycięstwo przy serwisie rywalki, ale Polka przezwyciężyła trudne momenty i utrzymała podanie, zwyciężając zdecydowanie 6:3.



Teraz o finał Świątek zagra z Coco Gauff. Trzecia tenisistka światowego rankingu pokonała rozstawioną z "siódemką" Chinkę Qinwen Zheng 7:6 (7-4), 6:1. Z Gauff Świątek zmierzy się już po raz jedenasty. Bilans jest zdecydowanie korzystniejszy dla Polki, która wygrała aż dziewięć razy i doznała tylko jednej porażki.



- Iga to trudna przeciwniczka, szczególnie na kortach ziemnych. Nie bez powodu jest numerem jeden – przyznała Gauff. - Ale czuję, że z każdym meczem gram coraz lepiej. Jestem naprawdę podekscytowana możliwością występu w półfinale - dodała Amerykanka.

W drugiej rundzie turnieju w Rzymie Gauff wyeliminowała Magdalenę Fręch, wygrywając 6:3, 6:3.

Kiedy mecz Świątek - Gauff? Kiedy mecz Igi Świątek w półfinale WTA w Rzymie?

Półfinał WTA w Rzymie pomiędzy Igą Świątek a Coco Gauff zaplanowano na czwartek 16 maja. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny rozpoczęcia tego spotkania. Gdy tylko to zrobią, zaktualizujemy ten tekst.