Gwiazdor odchodzi z klubu PlusLigi. Zdobył medal i europejski puchar

W czwartek Projekt Warszawa na swojej oficjalnej stronie internetowej przekazał ważną decyzję dotyczącą jednej z gwiazd zespołu. Jak się okazuje, Taylor Averill odszedł z Projektu wraz z zakończeniem sezonu 2023/2024.

Averill dołączył do warszawskiego zespołu w trakcie tego sezonu. Mimo to był on w stanie zdobyć brązowy medal PlusLigi i sięgnąć po Puchar Challenge.

- Taylor dołączył do nas w listopadzie w "trybie awaryjnym" i był ważnym punktem naszego zespołu, zwłaszcza w intensywnym okresie play-offów, gdy z powodu urazu pauzował Jurij Semeniuk. Do tego to bardzo pozytywna osoba zarówno na boisku, jak i poza nim, więc będziemy go dobrze wspominać w Warszawie - powiedział Piotr Gacek, wiceprezes zarządu i dyrektor sportowy Projektu Warszawa, cytowany na oficjalnej stronie zespołu.

Amerykanin w PlusLidze zdobył w barwach stołecznego Projektu 107 punktów w 18 spotkaniach – na ten wynik złożyło się 17 asów serwisowych, 69 skutecznych ataków oraz 27 bloków punktowych. Łącznie rozegrał w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej 75 spotkań, występując wcześniej przez dwa sezony w Indykpolu AZS Olsztyn.

