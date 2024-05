To już oficjalne. Fuzja w PlusLidze, jest potwierdzenie. Znamy szczegóły

O tym, że Stilon Gorzów będzie występować w PlusLidze, dowiedzieliśmy się w niedzielę 14 kwietnia. Informację o zmianie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce przekazał prezydent Gorzowa Wielkopolskiego - Jacek Wójcicki. Zaskakującą wiadomość potwierdził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej Sebastian Świderski.

Początkowo spekulowano, że Stilon miałby wykupić prawa do gry w PlusLidze od Cuprum. Te informacje zostały jednak zdementowane, a sami zainteresowani zapowiedzieli fuzję. Na szczegóły przyszło nam jednak poczekać do 15 maja. Tego dnia pojawił się wyczerpujący komunikat tłumaczący, na jakiej zasadzie odbyło się to połączenie kapitałowe.



"Po 10 latach współpracy formuła, na której opierała się działalność klubu Cuprum Lubin, uległa wyczerpaniu z powodu braku wsparcia finansowego ze strony miasta. Klub, nie będąc w stanie zastąpić tak dużego partnera biznesowego, zmuszony został do poszukiwania alternatywnego rozwiązania" - czytamy w oświadczeniu.



Jak dowiadujemy się z kolejnych akapitów - sposobem na to, aby klub przetrwał, miała być fuzja z innym podmiotem. Wybór padło na Siatkarski Gorzów Sp. z.o.o.



"Formalności dotyczące połączenia obu podmiotów zostały dopełnione w dniu 15.05.2024 r. W nadchodzącym sezonie 2024/2025 będziemy występować w PlusLidze jako klub Cuprum Stilon Gorzów S.A. Klub będzie miał siedzibę w Gorzowie Wlkp, a mecze domowe rozgrywane będą w Hali Sportowo-Widowiskowej Arena Gorzów. Od sezonu 2024/2025 będziemy dysponować pierwszym zespołem grającym w najwyższej klasie rozgrywek, drugim zespołem będącym zapleczem i rozgrywającym mecze na poziomie II Ligii oraz Akademią Siatkówki skupiającą najmłodszych adeptów tej dyscypliny" - brzmi komunikat.



Sezn 2024/2025 PlusLigi rozpocznie się w połowie września.