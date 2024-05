Nie tylko Polska. Oni też spadli z hokejowej elity. Zero punktów

Biało-czerwoni musieli wygrać z Kazachstanem za trzy punkty, aby pozostać wśród najlepszych drużyn świata na następny sezon. Mecz długo był bardzo wyrównany. Podopieczni Roberta Kalabera wykorzystali po raz pierwszy w turnieju grę w przewadze, otwierając wynik rywalizacji. Rywale nie pozostawali dłużni i szalona walka toczyła się dosłownie o każdy centymetr tafli. Taki obraz kibice doświadczyli przez dwie tercje, po których był remis 1:1.

W ostatniej części gry Polacy postawili wszystko na jedną kartę, ale bramki strzelali wyłącznie Kazachowie, wygrywając 3:1. Biało-czerwonym nie pomogło wycofanie bramkarza.

W innym meczu grupy B Szwecja pokonała Francję 3:1 i pozostała na pierwszym miejscu z 18 punktami. Zespół "Trzech Koron" jako jedyny w turnieju nie stracił punktu.

Los Brytyjczyków przesądziła porażka z Norwegią 2:5. Wyspiarzom co prawda pozostał jeden mecz do rozegrania (z Austrią), ale drużyna nie będzie już w stanie opuścić ostatniej pozycji w grupie A i podobnie jak Polska spadła do Dywizji 1A. W innym spotkaniu puli A Finlandia wygrała z Danią 3:1.

BS, PAP