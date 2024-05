Kiedy poznamy skład Polaków na igrzyska? Ekspert postawił sprawę jasno

Już w środę 22 maja polscy siatkarze wybiegną na parkiet i rozpoczną tym samym swój udział w tegorocznej Lidze Narodów. Ich rywalami będą Amerykanie. Wśród Biało-Czerwonych brakuje kilku ważnych ogniw, jak choćby Tomasza Fornala, Marcina Janusza czy Pawła Zatorskiego. Według eksperta Polsatu Sport te nieobecności są kluczowe w przygotowaniach.

- Wyraźnie widać, jak Nikola Grbić szykuje zespół. Rotuje składem, bo na każdy turniej prawdopodobnie przewidujemy inny zestaw. Cały ten turniej jest "po drodze" i będzie wykorzystywany w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich. Taki jest cel i Grbić niczego nie ukrywa - powiedział komentator Polsatu Sport, Wojciech Drzyzga.

I choć selekcjoner reprezentacji nie ukrywa, że w głowie ma już listę zawodników, których chciałby zabrać na turniej do Paryża, sprawa nie jest jeszcze rozstrzygnięta.

- Każdy zawodnik wie, po co tu jest, jakie ma szansę oraz co może zyskać lub ewentualnie stracić. Grbić zdradził, że harmonogram obciążeń i liczby gier jest nierówny. Mamy kwalifikację (do igrzysk olimpijskich - przyp. red.), mamy dużo meczów, Liga Narodów to dobre miejsce do grania z dobrymi zespołami. Myślę, że krystalizacja tego składu będzie następowała do turnieju w Łodzi - dodał Drzyzga.

Transmisja meczu siatkarzy Polska – USA w środę 22 maja o godzinie 18.50 Polsacie Sport 1, TV4 i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w Polsacie Sport 1 rozpocznie się o godzinie 17.00.