Lewandowski dostał pytanie o finał Ligi Mistrzów. Tego należało się spodziewać

Udział piłkarzy BVB w finale Champions League jest dużym zaskoczeniem, na miarę tego, co było w 2013 roku, kiedy dortmundczycy również zameldowali się w najważniejszym meczu klubowym w Europie. Wówczas podopieczni Jurgena Kloppa przegrali na Wembley z Bayernem Monachium, a w składzie Borussii znajdowali się trzej Polacy - Jakub Błaszczykowski, Łukasz Piszczek oraz Lewandowski.

Ten ostatni grał w Dortmundzie w latach 2010-2014 i właśnie jako piłkarz BVB stał się gwiazdą światowego formatu. W sezonie 2012/2013, kiedy udało się awansować do finału Ligi Mistrzów, wcześniej w półfinale strzelił cztery gole Realowi Madryt. Niedługo później trafił do Bayernu Monachium, z którym sięgnął po Puchar Europy w sezonie 2019/2020.

Dziennikarze gazety "Marca" zapytali kapitana naszej kadry, komu będzie kibicował w tegorocznym finale. Lewandowski bez wahania wskazał na Borussię.

- Tak, będę ich wspierać. Mogę to sobie wyobrazić, bo grałem w finale na Wembley z drużyną z Dortmundu. Pamiętam drogę, atmosferę. Dla Marco Reusa będzie to ostatni mecz, może to być jego dziedzictwo. Dla Dortmundu jest to drugi finał Ligi Mistrzów i chociaż zmierzy się z Realem Madryt, który zawsze jest Realem Madryt, czasami zdarzają się rzeczy, które nigdy się nie zdarzają. Oczywiście trzymam kciuki za Dortmund - przyznał Polak.

Warto zaznaczyć, że dla BVB to trzeci finał Ligi Mistrzów w historii. Pierwszy z nich w sezonie 1996/1997 zakończył się niespodziewanym triumfem nad Juventusem. Kolejny to wspomniana porażka na Wembley z Bayernem w sezonie 2012/2013.

Lewandowski rozegrał dla Borussii 187 meczów, strzelając 103 gole i notując 42 asysty. Oprócz dotarcia do finału Champions League, sięgnął po dwa mistrzostwa Niemiec, Puchar Niemiec oraz Superpuchar Niemiec.