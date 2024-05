Jeden mecz i do widzenia. Krótka i bolesna przygoda Linette z French Open

Linette nie była faworytką starcia z Rosjanką, ale mimo wszystko polscy kibice mogli mieć nadzieję, że nasza tenisistka wzniesie się na wyżyny swoich możliwości i sprawi niespodziankę.

Tak się jednak nie stało. Poznanianka, która w rankingu WTA plasuje się na 46. lokacie, wyraźnie musiała uznać wyższość 17. w klasyfikacji Samsonowej. Wystarczy powiedzieć, że Rosjanka pozwoliła Polce na wygranie zaledwie dwóch gemów - po jednym w każdym secie. Pojedynek trwał nieco ponad godzinę.

Było to drugie spotkanie obu pań w historii. Wcześniej Linette uległa Samsonowej w ćwierćfinale WTA w Cleveland w 2022 roku. Wówczas mecz był nieco bardziej wyrównany, aczkolwiek zakończony zwycięstwem Rosjanki 6:4, 6:3.

Linette, która w 2023 roku dotarła do półfinału Australian Open, co stanowi jej najlepszy wynik na turniejach wielkoszlemowych singlistek, nie powtórzy swoich najlepszych rezultatów z French Open. W 2017 oraz 2021 roku docierała do trzeciej rundy. To również jej najlepsze wyniki z Wimbledonu oraz US Open. W 2021 roku dotarła do półfinału Roland Garros w rywalizacji deblistek.

Samsonowa w drugiej rundzie zagra z Amerykanką Amandą Anisimową.

1. runda French Open:

Magdalena Linette - Ludmiła Samsonowa 1:6, 1:6