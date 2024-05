Kolejny piłkarski sukces w Częstochowie. Dołączą do Rakowa i zagrają w elicie!

Miniony sezon nie był najlepszy dla częstochowskich drużyn piłkarskich. Raków nie tylko nie obronił mistrzowskiego tytułu, ale skończył zmagania w PKO BP Ekstraklasie na odległej siódmej pozycji. Jeszcze gorzej zaprezentowała się drugoligowa Skra, która spadła do trzeciej ligi. Wyjątkiem są piłkarki Skry Ladies, które wywalczyły awans do Orlen Ekstraligi.

Częstochowa od lat futbolem stoi. Głównie rzecz jasna za sprawą sukcesów Rakowa. Do niedawna chlubą miasta była też Skra, której piłkarze niespodziewanie wywalczyli dwa awanse w krótkim odstępie czasu - najpierw z trzeciej do drugiej, a następnie z drugiej do Fortuna 1 Ligi.

Niestety, piękny sen Skry nie trwał długo i po kilku latach drużyna praktycznie zatoczyła koło, wracając tam, gdzie wszystko się zaczęło - do trzeciej ligi. Na pocieszenie dla klubu z Loretańskiej, sukcesem zakończył się sezon w wykonaniu piłkarek Skry Ladies.

ZOBACZ TAKŻE: Kartkowy rekord, mistrzowie końcówek i największy wstyd. Podsumowanie sezonu Fortuna 1 Ligi

Częstochowianki w miniony weekend wygrały na wyjeździe z Polonią Środa Wielkopolska 2:0 i na kolejkę przed końcem sezonu zapewniły sobie historyczny awans do Orlen Ekstraligi. To wielki sukces dla zespołu, który istnieje zaledwie od kilku lat, ale konsekwentnie notuje progres.

Podopieczni Patryka Mrugacza sprawili nie lada niespodziankę swoim kibicom.

– Zagraliśmy świetnie w drugiej połowie, będąc najlepszą wersją siebie i mogliśmy ten mecz zakończyć zdecydowanie wyższym wynikiem. To jednak nie jest ważne. Liczy się to, co ten zespół zrobił. Dziś mogę powiedzieć krótko - zasługujemy na ten awans! - przyznał uradowany szkoleniowiec.

Dzięki temu Częstochowa w przyszłym sezonie będzie mieć dwie piłkarskie drużyny na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce - Raków oraz Skrę Ladies.

Awans do Orlen Ekstraligi wywalczyły również piłkarki Resovii Rzeszów.