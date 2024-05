Powrót po latach. Doświadczony polski siatkarz zagra w Treflu Gdańsk

Dla Sobańskiego to powrót do Trefla po dwunastu latach. Mierzący 195 centymetrów skrzydłowy w przeszłości był związany z tym klubem w latach 2007-2012 - najpierw jako zawodnik grup młodzieżowych, a następnie seniorskiego zespołu, z którym w 2011 roku wywalczył awans do PlusLigi. Potem grał m.in. w GKS-ie Katowice, MKS-ie Będzin i w Gwardii Wrocław. W ostatnich dwóch sezonach bronił barw Exact Systems Hemarpolu Częstochowa.

ZOBACZ TAKŻE: Polski siatkarz odchodzi z wicemistrza PlusLigi. "Czasami potrzeba nowego bodźca"

Z częstochowską ekipą przed rokiem awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej, a w sezonie 2023/2024 pomógł beniaminkowi PlusLigi w utrzymaniu się w elicie - Exact Systems Hemarpol zakończył zmagania na przedostatnim, 15. miejscu. Sobański był podstawowym graczem drużyny trenera Leszka Hudziaka, dla której w trzydziestu meczach zdobył 239 punktów (średnio 7,97 na mecz).

W kolejnych rozgrywkach 33-latek będzie graczem Trefla, o czym klub z Trójmiasta oficjalnie poinformował w poniedziałek. - Jestem naprawdę szczęśliwy, że mogę wrócić do Gdańska. Cieszę się, że mogę kontynuować projekt, który zacząłem jeszcze w czasach, gdy uczęszczałem do gdańskiej Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Miasto, jak i klub, są w moim sercu - zawsze chciałem tu wrócić i znów być częścią tej drużyny - powiedział Sobański w rozmowie klubowymi mediami Trefla. - Mam jasno postawione cele. Razem z drużyną stworzymy silny kolektyw, pokażemy nasz charakter i razem będziemy walczyć - dodał zawodnik, który podpisał z "Gdańskimi Lwami" roczną umowę.

Trenerem gdańskiej drużyny w sezonie 2024/2025 będzie Mariusz Sordyl. Polski szkoleniowiec zastąpił w tej roli Chorwata Igora Juricicia, który dwukrotnie kończył z Treflem ligowe zmagania na szóstym miejscu.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport