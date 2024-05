Za nią sezon w Polsce. Znamy nowy klub reprezentacyjnej siatkarki

Hilary Johnson, szósta najlepiej punktująca zawodniczka Tauron Ligi w sezonie 2023/2024, po roku występów w barwach MOYA Radomki Radom przenosi się do Turcji. Reprezentantka Kanady będzie występować w drużynie Aydin Buyuksehir Belediyespor.

Niespełna 26-letnia przyjmująca była w ostatnim sezonie czołową postacią zespołu z Radomia. W dwudziestu sześciu meczach Tauron Ligi zdobyła 382 punkty (średnio 14,69 na mecz), co dało jej szóstą pozycję w rankingu najlepiej punktujących siatkarek rozgrywek. Jej drużyna zakończyła ligowe zmagania na szóstym miejscu.

Pod koniec kwietnia MOYA Radomka poinformowała, że Johnson nie zostanie w klubie na kolejny rok. Teraz podpisanie kontraktu z kanadyjską skrzydłową na nowy sezon w swoich mediach społecznościowych oficjalnie ogłosił jej nowy pracodawca - Aydin Buyuksehir Belediyespor. To dziesiąta drużyna ostatniego sezonu ligi tureckiej.

Dla Johnson będzie to pierwsze zetknięcie z niezwykle silną Vodafone Sultanlar Ligi. Wcześniej, poza Polską, Kanadyjka występowała również we Francji (Beziers) oraz w Niemczech (Ladies in Black Aachen).

Obecnie mierząca 186 centymetrów skrzydłowa bierze udział z reprezentacją Kanady w rozgrywkach Ligi Narodów. W pierwszym turnieju w Rio de Janeiro drużyna trenerki Shannon Winzer spisała się bardzo dobrze, wygrywając trzy z czterech spotkań (3:0 z Dominikaną, 3:1 z Chinami, 3:1 z Tajlandią). Przegrała tylko z Brazylią - 1:3. Johnson nie zaczęła w pierwszej szóstce jedynie meczu z Dominikaną. We wszystkich czterech starciach zdobyła w sumie 16 punktów.

Kanadyjki w Lidze Narodów walczą o awans na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Aby je wywalczyć, muszą obronić zajmowaną obecnie 10. pozycję w rankingu FIVB do końca fazy zasadniczej. Po pierwszych turniejach VNL mają 3,94 punktu przewagi nad jedenastą Holandią. W tym tygodniu zagrają w turnieju w amerykańskim Arlington, gdzie zmierza się ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Serbią i Koreą Południową.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport