Leon będzie grał w Polsce do końca kariery?! Konkretny powód

Kibice siatkówki w Polsce z niecierpliwością oczekują oficjalnej informacji o przenosinach Wilfredo Leona do PlusLigi. Stanie się to z pewnością lada moment, aczkolwiek wielu może zastanawiać się, jak długo Kubańczyk z polskim paszportem zagości w naszym kraju. Niewykluczone, że... do końca kariery.

Debiut Leona w PlusLidze to jedno z najważniejszych wydarzeń nadchodzącego sezonu 2024/2025. Kubańczyk najprawdopodobniej zasili szeregi Bogdanki LUK Lublin i będzie jedną z największych gwiazd rozgrywek. 30-latek wcześniej przez wiele lat grał we włoskiej Perugii, a jeszcze wcześniej w rosyjskim Zenicie Kazań.

Reprezentant naszego kraju postanowił przenieść się nad Wisłę z powodów rodzinnych. Razem ze swoją żoną planuje posłać siedmioletnią córkę do polskiej szkoły i sprawić, aby kontynuowała edukację w jednym systemie. A to zatem może oznaczać, że Leon w naszym kraju pozostanie na wiele lat - może nawet do końca kariery.

- Chcę, żeby moje dzieci poszły do polskiej szkoły. Tym bardziej że najstarsza córka Natalia kończy w tym roku siedem lat i razem z żoną zależy nam na tym, aby rozpoczęła już ścieżkę edukacji w polskim systemie. Wspaniale jest mieszkać za granicą, ale gdy dzieci są już w wieku szkolnym, trzeba się na coś zdecydować, bo według nas lepiej, żeby uczyły się w miarę możliwości w jednym systemie edukacyjnym - przyznał Leon w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

Gwiazda światowej siatkówki nie wyklucza, że w przyszłości może jeszcze zagrać w innym kraju, ale w pierwszej kolejności decydować będzie dobro rodziny.

- Na razie trudno mi cokolwiek zadeklarować. Na pewno w pierwszej kolejności będę konsultował kolejne decyzje z rodziną. Będę się kierował tym, co jest najlepsze dla moich bliskich, zwłaszcza dla dzieci. Chcę im dać to, na co zasługują i wspierać rodzinę. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - rzekł.