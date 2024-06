Rosjanin krzyczał i kopał na korcie. Później przyznał: Problem jest w mojej głowie

Andriej Rublow należy do ścisłej światowej czołówki tenisistów. Obecnie zajmuje szóste miejsce w rankingu ATP, a najwyżej w karierze był na piątym. Ma jednak trudną do zaakceptowania dla niego samego piętę achillesową - na turniejach wielkoszlemowych nie potrafi zajść dalej niż do ćwierćfinału.

Przyjeżdżając do Paryża, Rosjanin chciał przełamać tę niemoc. Był ostatnio w dobrej formie - wygrał przecież prestiżowe zawody rangi 1000 w Madrycie. Wydawało się więc, że tym razem może osiągnąć swój cel. Tymczasem nic bardziej mylnego - Rublow odpadł już w trzeciej rundzie, przegrywając z Arnaldim.

Od samego początku mecz nie układał się po myśli Rosjanina. Ten nie potrafił się z tym pogodzić i reagował w sposób niezwykle nerwowy - nawet jak na siebie, a przecież w środowisku znany jest jako emocjonalny zawodnik. Rublow krzyczał na swojego trenera, uderzał rakietą o kort, a także kilkukrotnie kopał w krzesło. Robił przy tym szalone, pełne złości miny.



Po wszystkim tenisista pojawił się na konferencji prasowej i odniósł się do swojego zachowania. Nie zamierzał czarować - wprost przyznał, że nie potrafił nad sobą zapanować.



- Jestem całkowicie rozczarowany sobą, swoją grą i tym, jak się zachowałem. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek zagrał gorzej w turnieju wielkoszlemowym. I myślę, że po raz pierwszy zachowywałem się tak źle. Całkowicie się pogrążyłem i dodałem rywalowi skrzydeł. Problem jest w mojej głowie i to praktycznie on mnie dzisiaj pokonał - powiedział Rublow.



Pogromca Rublowa - Matteo Arnaldi - zmierzy się w kolejnej rundzie ze Stefanosem Tsitsipasem.