Rywalka Świątek otrzyma wielką nagrodę! A to nie musi być koniec...

Jasmine Paolini zagra w finale Roland Garros 2024. Nie dość, że Włoszka stanie przed szansą wywalczenia pierwszego tytułu wielkoszlemowego w karierze, to jeszcze zanotuje wielki awans w rankingu WTA.

Włoszka jeszcze nigdy nie było w najlepszej dziesiątce rankingu WTA, ale to właśnie się zmieni. Po poniedziałkowej aktualizacji Paolini będzie zajmowała co najmniej siódme miejsce. Wyprzedzi tym samym m.in. Ons Jabeur, Marię Sakkari czy Qinwen Zheng.



Zobacz także: Kiedy Świątek gra w finale Roland Garros?

To już jest awans o osiem pozycji, bo Włoszka zaczynała Roland Garros jako 15. zawodniczka świata. To jednak nie musi być koniec świetnych wieści. Jeśli Paolini pokona Igę Świątek w sobotnim finale, to awansuje nawet na piąte miejsce, wyprzedzając Jessikę Pegulę oraz Marketę Vondrousovą.

Wiemy już, że nową wiceliderką rankingu będzie Coco Gauff, która minimalnie wyprzedzi Arynę Sabalenką. Na pierwszym miejscu oczywiście będzie plasowała się Świątek.

Wszystkie liderki rankingu WTA w historii. Wymienisz je wszystkie? Zobacz galerię

Polsat Sport