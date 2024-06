Za szybko się ucieszyli? Przełom ws. Mbappe. Może być fatalnie

W poniedziałkowym meczu na Euro Francja - Austria Kylian Mbappe zmuszony był do wcześniejszego opuszczenia murawy. As "Trójkolorowych" doznał złamania nosa po zderzeniu z jednym z rywali. Pierwsze komunikaty medyczne były dla Francuzów obiecujące - napastnik miał być gotowy do gry już w piątek. Teraz pojawiły się jednak nowe doniesienia, które już tak optymistyczne nie są.