Kontuzja Kyliana Mbappe! Co z jego kolejnymi występami na Euro 2024?

Francuski napastnik doznał kontuzji w końcówce spotkania, kiedy walczył o piłkę przy rzucie wolnym. Po jednym ze starć uderzył twarzą w Kevina Danso. Jego nos ewidentnie tego nie wytrzymał, a Mbappe zalał się krwią.

Choć podjął próbę powrotu na boisko, to mu się to nie udało. Nawet obejrzał żółtą kartkę za powrót na murawę bez zgody arbitra głównego. Chwilę później zszedł z murawy, a zmienił go Olivier Giroud.



- Prawdopodobnie złamał nos - powiedział po meczu Didier Deschamps, selekcjoner reprezentacji Francji.

W piątek Polska zagra w Berlinie z Austrią, a Francja z Holandią w Lipsku.

Kontuzja Kyliana Mbappe w meczu Francja - Austria Zobacz galerię

