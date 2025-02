Piłkarze Jagiellonii rozchwytywani. Oferta z Bundesligi. Dyrektor wskazał nazwisko

Masłowski był gościem niedzielnego Cafe Futbol i przekazał sporo ciekawych informacji o transferowych poczynaniach Jagiellonii. Zapewnił, że podczas trwającego okienka nie zamierza sprzedawać żadnego kluczowego piłkarza.

- Jeśli chodzi o transfery wychodzące, nie chcielibyśmy oddawać żadnego z kluczowych piłkarzy. W największych ligach okno jest już zamknięte, więc ofert i tak byłoby mniej. Raczej nie wydarzy się nic przełomowego. Ewentualnie wypożyczymy któregoś z graczy, który nie łapie się do składu - powiedział Masłowski.



Jednocześnie dyrektor sportowy Jagiellonii potwierdził, że zainteresowanie piłkarzami mistrza Polski jest spore. Najczęściej kluby z silniejszych lig pytają o Sławomira Abramowicza, Mateusza Skrzypczaka i Afimico Pululu.



- Te trzy nazwiska wzbudzają największe zainteresowanie. Najkonkretniejsza oferta była za Abramowicza. Jest obserwowany przez kluby z Belgii i Francji. Pululu miał natomiast propozycje z Turcji i Niemiec, z poziomu Bundesligi. Sam piłkarz powiedział nam jednak, że chce z nami zostać do lata. Cieszymy się z takiego podejścia. Co do Skrzypczaka: było zainteresowanie z Włoch, ale bez konkretnych ofert - wyjaśnił Masłowski.



Cała rozmowa w załączonym materiale wideo: