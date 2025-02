Wyjazdowa przegrana Legii Warszawa

Legioniści na inaugurację ligowej wiosny zremisowali u siebie z Koroną Kielce 1:1, grając od 23. minuty w osłabieniu po czerwonej kartce Ryoya Morishity, nie wykorzystali też rzutu karego. Piast we Wrocławiu wygrał z zamykającym tabelę Śląskiem 3:1. Sierpniowe spotkanie obu ekip w stolicy gliwiczanie zakończyli zwycięstwem 2:1.

Do składu gospodarzy wrócił w sobotę, po trzech meczach zawieszenia za czerwoną kartkę, stoper i kapitan Jakub Czerwiński. Zagrał w masce chroniącej nos, złamany podczas styczniowego sparingu z... Legią na zgrupowaniu w Hiszpanii. W bramce Legii zadebiutował Vladan Kovacevic, wypożyczony do końca sezonu z portugalskiego Sportingu. Bośniak w przeszłości grał w Rakowie Częstochowa.

Początek spotkania należał zdecydowanie do nacierających gości. Tyle, że drużyna trenera Goncalo Feio nie potrafiła postawić kropki nad i w polu karnym. Piast grał mocno cofnięty do 28. minuty, kiedy sędzia Szymon Marciniak na krótko przerwał spotkanie z powodu zadymienia po tym, jak sympatycy gliwiczan użyli środków pirotechnicznych.

Od tego momentu gospodarze zagrali odważniej. W 33. minucie Erik Jirka uderzył zbyt lekko, by zaskoczyć golkipera Legii, ale krótko potem było 1:0. Po dośrodkowania Michała Chrapka z rzutu wolnego i zgraniu głową Tomasa Huka, Kovacevic odbił piłkę pod nogi Jorge Felixa, a Hiszpan nie miał problemu, by wpakować ją do siatki.

Po przerwie znów zaatakowali legioniści, ale pierwszą groźną sytuację stworzyli miejscowi. Po centrze Chrapka z rzutu wolnego główkował Miguel Munoz, a Kovacevic bronił "na raty".

Potem gliwiczanie zostali zamknięci przed swoją bramką. Dwa razy strzały głową Steve'a Kapuadiego z kilku metrów zatrzymał efektownie Frantisek Plach.

Gospodarze przetrwali trudne minuty, a potem starali się trzymać piłkę daleko od własnego pola karnego. Robili to na tyle skutecznie, że słowacki bramkarz nie miał już więcej okazji do wykazania się.

Piast Gliwice - Legia Warszawa 1:0 (1:0).

Bramki: 1:0 Jorge Felix (40).

Piast Gliwice: Frantisek Plach - Tomas Huk, Miguel Munoz, Jakub Czerwiński, Igor Drapiński - Erik Jirka, Patryk Dziczek, Michał Chrapek (78. Grzegorz Tomasiewicz), Tihomir Kostadinov, Jorge Felix - Andreas Katsantonis (67. Maciej Rosołek).

Legia Warszawa: Vladan Kovacevic - Paweł Wszołek, Radovan Pankov (67. Jan Ziółkowski), Steve Kapuadi, Ruben Vinagre - Bartosz Kapustka, Rafał Augustyniak (67. Maxi Oyedele), Juergen Elitim (79. Mateusz Szczepaniak) - Wahan Biczachczjan, Marc Gual, Kacper Chodyna (79. Tomas Pekhart).

Żółte kartki - Piast Gliwice: Andreas Katsantonis, Tihomir Kostadinov, Patryk Dziczek. Legia Warszawa: Jan Ziółkowski, Steve Kapuadi, Maxi Oyedele.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 8 304.

BS, PAP