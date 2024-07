Polak skomentował odpadnięcie z Wimbledonu. Powiedział o planach na przyszłość

- Myślę, że rywal zagrał jak rasowy gracz trawiasty […] W pierwszym secie zagrał najlepszy tenis, jaki w życiu widziałem. Nigdy nie widziałem, żeby ktoś w juniorach tak grał na trawie – powiedział polski tenisista.

Wspomniał również o sytuacji z drugiej partii.

- W drugim secie przy 3:0, trochę można powiedzieć pomieszałem serwisem, trochę wybiłem go z rytmu. Udało mi się to w końcu, ale to było za późno […] Miałem parę okazji - typu 30:0, ale nie udało się tego wykorzystać – nadmienił Berkieta.

Polak w ten sposób opisał swój występ na kortach Wimbledonu.

- Uważam, że trzecia runda to całkiem dobry wynik. Wimbledon nie był priorytetem po tym wyniku na Roland Garros. Myślę, że można było zrobić co innego, ale to co zrobiliśmy nie było złe – skwitował polski młodzieżowiec.

Na koniec Berkieta wspomniał o planach na najbliższy czas.

- Teraz tydzień w Warszawie, w domu treningi. Później startuję w turnieju w Portugalii na kortach twardych - zakończył polski zawodnik.

Całość w poniższym materiale wideo.

