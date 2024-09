Znamy komplet ćwierćfinalistek tegorocznego US Open! Hit w finale?

Turniej US Open wkracza w decydującą fazę. Znamy już wszystkie ćwierćfinalistki, które od wtorkowego wieczoru będą walczyły o tytuł ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym roku.

Po intensywnych zmaganiach w pierwszych meczach US Open, znamy już osiem zawodniczek, które awansowały do ćwierćfinałów. Wśród nich znajdują się zarówno faworytki, jak i niespodzianki turnieju.

Iga Świątek - Jessica Pegula:

Liderka światowego rankingu imponuje swoją formą, nie tracąc jeszcze seta na kortach Flushing Meadows. Jej przeciwniczką będzie Jessica Pegula, która również prezentuje się znakomicie, wygrywając wszystkie swoje mecze bez większych problemów. Amerykanka wspierana przez rodzimą publiczność z pewnością będzie chciała zrewanżować się Świątek za porażkę sprzed dwóch lat na tym samym etapie US Open.

Beatriz Haddad Maia - Karolina Muchova:

Brazylijka, rozstawiona z numerem 21, zaskoczyła wszystkich swoją solidną grą, eliminując m.in. Caroline Wozniacki. Jej rywalką będzie Karolina Muchova, która również pokazała się z bardzo dobrej strony, awansując do ćwierćfinału po zdominowaniu piątej zawodniczki rankingu WTA Jasmine Paolini (6:3, 6:3).

Paula Badosa - Emma Navarro:

Rozstawiona z numerem 26 Badosa zmierzy się z reprezentantką gospodarzy, która wyeliminowała obrończynię tytułu, Coco Gauff, w 1/8 finału. Navarro, mimo młodego wieku, pokazała, że potrafi grać na najwyższym poziomie, co czyni ten mecz niezwykle interesującym. Badosa, z kolei, znalazła się w "najlepszej ósemce" turnieju, dzięki imponującej wygranej z Chinką Yafan Wang 6:1, 6:2.

Złota medalistka olimpijska z Paryża zmierzy się z jedną z głównych faworytek do tytułu już w ćwierćfinale turnieju US Open. Sabalenka, po wygranej w turnieju w Cincinnati, będzie chciała potwierdzić swoją dominację i dobrą formę na kortach Flushing Meadows. W ostatnim meczu Zheng zwyciężyła w meczu z Donną Vekić 7:6 (7-2), 4:6, 6:2, w najpóźniej zakończonym starciu kobiecym w historii US Open, które przyniosło rozstrzygnięcie dopiero o godzinie 2:15.

W tegorocznym US Open nie obyło się bez niespodzianek. Z turniejem pożegnało się już wiele topowych zawodniczek, m.in. Barbora Krejcikova, Coco Gauff, Jasmine Paolini, czy Danielle Collins. Ćwierćfinalistki to mieszanka doświadczenia i młodości. Wschodzące gwiazdy kobiecego tenisa (Emma Navarro, Qinwen Zheng) zmierzą się z zawodniczkami, które od dłuższego czasu utrzymują się w czołówce światowego rankingu (Jessica Pegula, Iga Świątek, Aryna Sabalenka).

Iga Świątek, będąca w znakomitej formie, ma realne szanse na dotarcie do finału. Po ewentualnym zwycięstwie nad Pegulą, w półfinale może zmierzyć się z Karoliną Muchovą lub Beatriz Haddad Maią. Jeśli Polka utrzyma swoją formę, mogłoby czekać nas hitowe starcie finałowe, z numerem 2 rankingu światowego - Aryną Sabalenką.

