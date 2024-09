Sabalenka prześcignęła Świątek. Zadecydowało zwycięstwo w US Open

Rozstawiona z numerem drugim Białorusinka odniosła zwycięstwo w finale US Open, pokonując amerykańską tenisistkę Jessicę Pegulę wynikiem 7:5, 7:5. To jej trzeci triumf w turnieju wielkoszlemowym, ale pierwszy w Nowym Jorku. To było ósme spotkanie tych zawodniczek i szósta wygrana Sabalenki.

Za zwycięstwo w US Open, wiceliderka rankingu WTA zainkasowała imponującą sumę 3,6 miliona dolarów. Dzięki tej wygranej, jej całkowite zarobki w sezonie wzrosły do 7,98 miliona dolarów, co pozwoliło jej wyprzedzić Igę Świątek w rankingu najlepiej zarabiających tenisistek tego roku. Polka, która odpadła w ćwierćfinale turnieju, zarobiła 530 tysięcy dolarów, co nie wystarczyło, aby utrzymać pozycję liderki pod względem przychodów z rywalizacji na korcie.

Świątek, mimo spadku w tegorocznym rankingu, nadal pozostaje jedną z najbardziej dochodowych tenisistek. Jej dotychczasowe zarobki na korcie przekroczyły już 30 milionów dolarów, co czyni ją dziewiątą najlepiej zarabiającą tenisistką w historii. Na czele tej prestiżowej listy znajduje się Serena Williams, której dochody z gry w tenisa przekroczyły 90 milionów dolarów.

