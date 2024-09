Legenda znowu ma problemy. Czy to koniec? Pojawiła się ważna rada

W czwartek organizatorzy Laver Cup poinformowali, że Hiszpan wycofał się z turnieju, który odbędzie się w dniach 20-22 września. Nadal miał wystąpić w zespole Europy razem z Daniiłem Miedwiediewem, Carlosem Alcarazem, Alexandrem Zverevem, Casperem Ruudem oraz Stefanosem Tsitsipasem. Dodatkowo miejsce Hiszpana zajął Grigor Dimitrow.



Nadal wyznał, że jest rozczarowany, ale musiał podjąć taką decyzję z powodów zdrowotnych. Hiszpan coraz rzadziej występuje na kortach, a w 2024 roku opuścił trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych.

Nie da się ukryć, że kariera Hiszpana zmierza ku końcowi. Była liderka światowego rankingu Garbine Muguruza przyznała na łamach tennis.com, że to dobry moment, by Nadal zakończył karierę.

- Jest na to gotowy. Jego ciało, umysł, wszystko. To czas, by cieszyć się swoimi dziećmi. Widzę go, jak cały czas uśmiecha się do swojego dziecka - powiedziała. - Dlaczego ciągle jesteś na korcie? Wracaj do domu, weź łódkę i jedź na Majorkę - dodała.

Nadal był numerem jeden na świecie przez 209 tygodni. Ma na koncie 92 zwycięstwa w turniejach pod auspicjami ATP, w tym 22 trofea wielkoszlemowe, ustępując jedynie Serbowi Novakowi Djokovicowi (24 tytuły). Nadal jest dwukrotnym mistrzem olimpijskim: zdobył tytuł w grze pojedynczej w 2008 roku i w grze podwójnej z Markiem Lopezem w 2016 roku. Jako reprezentant kraju został pięciokrotnym zwycięzcą Pucharu Davisa.