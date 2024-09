Przypomnieli sobie o Grbiciu, chcą go podebrać Polsce. Serb zareagował stanowczo

Nikola Grbić to jeden z najlepszych obecnie trenerów siatkarskich na świecie. Od stycznia 2022 roku prowadzi z sukcesami reprezentację Polski. Nic więc dziwnego, że wzbudza zainteresowanie wielu klubów i federacji. Teraz o sprowadzeniu szkoleniowca do siebie zamarzyli w jego ojczyźnie - Serbii. Grbić zdążył już odnieść się do tych rewelacji.