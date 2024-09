Powrót po latach. Earvin N'Gapeth ma nowy klub!

"To nie jest sen... Earvin N'Gapeth naprawdę będzie w tym sezonie zawodnikiem Alterna SPVB" - napisano na instagramowym profilu nowego klubu słynnego francuskiego siatkarza. "Nie trzeba go przestawiać, prowadził Francję do złota igrzysk olimpijskich i został ich MVP" - dodano w komunikacie informującym o zakontraktowaniu 33-letniego gwiazdora.

Francuski klub zamieścił na Instagramie również okolicznościowe wideo, na którym prezentuje N'Gapetha w koszulce swojej nowej drużyny z numerem 86 oraz w otoczeniu nowych kolegów.

N'Gapeth jest jedną z największych postaci światowej siatkówki w XXI wieku. Złotym medalistą igrzysk w Tokio (2021) i Paryżu (2024), po obu wygranych przez "Trójkolorowych" turniejach olimpijskich nagradzanym tytułem MVP imprezy. Z reprezentacją Francji wygrywał też mistrzostwa Europy (2015), Ligę Światową (2015, 2017) i Ligę Narodów (2022, 2024).

W poprzednim sezonie klubowym N'Gapeth był graczem tureckiego Halkbanku Ankara, z którym wywalczył mistrzostwo kraju. Po igrzyskach związał się krótkoterminowym kontraktem z indonezyjską drużyną Jakarta Bhayangkara Presisi i zagrał w jej barwach w Klubowych Mistrzostwach Azji. Jego ekipa zajęła w rozegranym w Iranie turnieju trzecie miejsce.

W poprzednich latach słynny francuski siatkarz występował we włoskich klubach z Modeny (2013-2018 i 2021-2023) i Cuneo (2011-2013), w rosyjskich zespołach Kuzbass Kemerowo (2013-2014) i Zenit Kazań (2018-2021) oraz w irańskim Paykan Teheran (2021-2022). Jego ostatnim francuskim klubem było Tours, którego zawodnikiem był w latach 2008-2011.

Alterna Stade Poitevin w sezonie 2023/2024 zakończyła rozgrywki ligi francuskiej na 11. miejscu. Trenerem nowej drużyny N'Gapetha jest były reprezentant Kanady Daniel Lewis.

Klub z Poitiers w swojej historii dwukrotnie sięgał po mistrzostwo Francji - w 1999 i 2011 roku, oraz trzykrotnie zdobywał krajowy puchar - w roku 1996, 2002 i 2020. W ostatnich latach był jednak ligowym średniakiem. Dołączenie do zespołu N'Gapetha może to zmienić.

Stade Poitevin rozpocznie nowy sezon Marmara SpikeLeague 28 sierpnia, meczem przed własną publicznością z Centurions Narbonne.

GW, Polsat Sport