Siatkarze, którzy zdominowali PlusLigę w ostatnich latach

Kto był najlepszym siatkarzem PlusLigi w ubiegłym sezonie?



Miniony sezon PlusLigi był bardzo emocjonujący. Walka o mistrzostwo Polski była zacięta. Ostatecznie tytuł obronili zawodnicy Jastrzębskiego Węgla. Wśród nich pierwsze skrzypce grali m.in.: Tomasz Fornal, Norbert Hubert, Jean Patry czy Benjamin Tonutti. Kto zasłużył na miano najlepszego gracza sezonu? Na miano siatkarza sezonu zasłużył jednak Norbert Hubert. Środkowy reprezentacji Polski aż siedem razy zgarniał statuetkę MVP meczu. Nic więc dziwnego, że na Gali Polskiej Ligi Siatkówki otrzymał statuetkę dla najlepszego z najlepszych.

Polskie odkrycie sezonu 2023/2024



Przed rozpoczęciem sezonu 2023/2024 mało kto na niego stawiał. Miał być uzupełnieniem składu Trefla Gdańsk, a stał się prawdziwą gwiazdą całych rozgrywek. O kim mowa? Na takie wyróżnienie zasłużył Alaksiej Nasiewicz. To urodzony w Grodnie siatkarz, który ma polski paszport. Występuje na pozycji atakującego. Zaledwie 21-letni zawodnik w sezonie 2023/2024 był prawdziwym liderem Trefla Gdańsk, z którym awansował do fazy play-off. Mimo młodego wieku imponował świetnym przygotowaniem do meczów oraz wysoką skutecznością. Na co dzień występuje w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Wydaje się, że kwestią czasu jest powołanie go do dorosłej drużyny narodowej.

Tomasz Fornal od lat nie schodzi z najwyższego poziomu



Od lat w gronie najlepszych siatkarzy PlusLigi wymieniany jest Tomasz Fornal. To lider Jastrzębskiego Węgla, z którym w dwóch ubiegłych sezonach triumfował w lidze. Indywidualnie znakomity był dla niego sezon 2022/2023. W nim zdobył aż 522 punkty w polskiej lidze i poprowadził zespół do tytułu. Przez wielu ekspertów uznany był za najlepszego zawodnika całego sezonu. Blisko tego wyróżnienia był także rok później, jednak wtedy nieco lepiej oceniano Norberta Hubera. Jedno jest niezaprzeczalne. Od kilku lat Tomasz Fornal znajduje się na najwyższym światowym poziomie i z powodzeniem może być zaliczany do najlepszych siatkarzy globu.

Uros Kovacevic to precyzja i skuteczność wprost z Bałkanów



To on był najlepiej punktującym siatkarzem PlusLigi w sezonie 2022/2023. Reprezentował wówczas warty Aluron CMC Warty Zawiercie, będąc niekwestionowanym liderem drużyny. Na przestrzeni całego sezonu zdobył aż 637 punktów, co musi robić wrażenie. Aż szkoda, że po tak świetnym sezonie rozstał się z PlusLigą i przeniósł się do Rosji. Szkoda, bo nasze rozgrywki straciły świetnego zawodnika. W sezonie 2022/2023 do końca walczył o miano najlepiej punktującego z takimi graczami, jak m.in.: Torey DeFalco z Resovii (634 punkty) czy Wassim Ben Tara z PSG Stali Nysa (579 punktów).

Karol Butryn poprowadził Wartę Zawiercie do historycznego sukcesu



Jednym z architektów sukcesu Aluron CMC Warty Zawiercie w sezonie 2023/2024 był Karol Butryn. Zawodnik ten poprowadził swoją drużynę do wicemistrzostwa Polski, będąc drugim najskuteczniejszym graczem całych rozgrywek. Zdobył 596 punktów. Lepszy od niego w tej statystyce był tylko Alan Souza z Indykpolu AZS Olsztyn. Karol Butryn nie miał sobie równych w liczbie asów zdobytych w jednym sezonie. Było ich aż 80, co jest absolutnym rekordem PlusLigi. Do tego zdobył najwięcej statuetek MVP meczu. Kampanię 2023/2024 zakończył z 10 takimi wyróżnieniami. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęli Tomasz Fornal i Bartłomiej Bołądź.

Kto zaskoczy w sezonie 2024/2025? Na parkietach PlusLigi nie zabraknie gwiazd. Już niedługo przekonamy się, kto zdominuje polską ligę i będzie prawdziwym kocurem.

