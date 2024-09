Największe niespodzianki ostatnich lat PlusLigi. Widzowie byli pod wrażeniem tych wyników

Efektowny powrót MKS-u Będzin do PlusLigi

Bez dwóch zdań to jedna z największych sensacji ostatnich lat w Polskiej Lidze Siatkówki. Prowadzony przez Dawida Murka zespół Nowak-Mosty MKS Będzin niespodziewanie zdominował na wyjeździe GKS Katowice i pewnie wygrał 3:0. W ten sposób ekipa z Będzina efektownie powróciła do PlusLigi i udanie zainaugurowała rozgrywki 2024/2025. Pierwsza kolejka i wysokie zwycięstwo to dobry prognostyk na cały sezon. Czy ekipa Dawida Murka sprawi jeszcze jakieś niespodzianki? Ma ku temu potencjał.

Wielka wpadka Jastrzębskiego Węgla i porażka z Barkomem

Jedną z największych niespodzianek sezonu 2023/2024 była porażka mistrzowskiego Jastrzębskiego Węgla z Barkomem Każany Lwów. Spotkanie to rozegrano w lutym 2024 roku. Trener gospodarzy posadził na ławce największe gwiazdy, licząc na pewne zwycięstwo z outsiderem z Ukrainy. Mocno się przeliczył. Goście zagrali fantastycznie, a gospodarze wyglądali na totalnie zagubionych. Skończyło się pogromem i wielkim zwycięstwem Barkomu 3:0 na wyjeździe. Marcelo Mendez popełnił błąd, z którego wyciągnął wnioski. Później poprowadził Jastrzębski Węgiel do drugiego mistrzostwa Polski z rzędu.

Sensacyjnie słaby sezon ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Do sezonu 2023/2024 ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przystępowała jako trzykrotny z rzędu triumfator Ligi Mistrzów oraz wicemistrz Polski z chrapką na odzyskanie tytułu. Zakończyło się jednak katastrofą. Na przestrzeni całego sezonu gracze ZAKSY zanotowali wiele wpadek i sensacyjnych porażek. Nie awansowali nawet do fazy play-off. U siebie ZAKSA przegrała aż osiem spotkań, w tym m.in. 1:3 z Exact Systems Nemarpol Częstochowa, 1:3 z Barkomem Każany Lwów i 1:3 ze Ślepskiem Malow Suwałki. Do tego doszły kiepskie wyniki na wyjazdach, gdzie poza ligową czołówką lepsze były też m.in.: GKS Katowice, Skra Bełchatów i Bogdanka LUK Lublin. W tym sezonie ma być lepiej, a zespół z kiepskiej sytuacji dźwignąć będzie chciał Bartosz Kurek.

Stal Nysa lepsza od Jastrzębskiego Węgla

Autorami sporej niespodzianki byli siatkarze Stali Nysa. W sezonie 2020/2021 zaskoczyli faworyzowany Jastrzębski Węgiel. Gospodarze zagrali świetnie i zdominowali utytułowanych rywali. Spotkanie zakończyło się wynikiem 3:1. Walcząca o utrzymanie Stal Nysa pokazała charakter i pokonała zespół, który walczył o czołowe lokaty w PlusLidze. Znakomite zawody rozegrał wówczas Łukasz Łapszyński. Bez wątpienia to jedna z największych sensacji tamtego sezonu.

Mistrz Polski przegrał na otwarcie play-off z Treflem Gdańsk

Sensacją zapachniało w ćwierćfinale sezonu 2021/2022. Broniący tytułu Jastrzębski Węgiel rozpoczął rywalizację od domowego starcia z Treflem Gdańsk. Prowadził już 2:0. Wydawało się, że pewnie zmierza po zwycięstwo. Roztrwonił jednak przewagę. Gdańszczanie zaczęli grać zdecydowanie lepiej, czym zaskoczyli utytułowanego rywala. Odrobili straty i sensacyjnie wygrali na wyjeździe 3:2. W rewanżu jednak Jastrzębski Węgiel nie zawiódł. Pewnie wygrał i to on awansował do półfinału PlusLigi 2021/2022.

Sensacja w Olsztynie. Indykpol lepszy od lidera PlusLigi

Nasze zestawienie kończymy meczem z początku stycznia 2024 roku. Liderem PlusLigi był wówczas Projekt Warszawa, który spisywał się znakomicie. Jako faworyt pojechał do Olsztyna na mecz z tamtejszym Indykpolem AZS. Nieoczekiwanie gospodarze zagrali fantastycznie. Był to jeden z najlepszych meczów w ich wykonaniu w całym sezonie. Wygrali 3:0 i odnieśli zaskakujące zwycięstwo.

To najbardziej niespodziewane wyniki PlusLigi w ostatnich latach. Czy w bieżącym sezonie będziemy świadkami kolejnych sensacji? Przekonamy się w najbliższych miesiącach.