Pierwszy mecz i od razu trzy punkty! Beniaminek zwycięski na wyjeździe

Wyrównany poziom i walka o każdą piłkę - tak można opisać pierwszą partię tego spotkania. Gospodarze zaciekle bronili swojego terenu, a goście w debiutanckim meczu chcieli "uszczknąć" jak najwięcej. Przebieg seta zwiastował nerwową końcówkę - i taka też była. Finalnie powody do radości miał zespół z Będzina, bo to on zwyciężył w premierowej odsłonie.

Druga partia również była wyrównana, jednak przez cały czas siatkarze z Będzina byli o jeden krok przed swoimi rywalami. W końcówce przewaga wzrosła do czterech punktów i - jak się okazało - była bezcenna. Beniaminek wygrał 25:21 i prowadził już 2:0.

Początek trzeciej partii należał do gospodarzy, ale goście szybko zniwelowali drobną stratę. Podobnie jak w pierwszym secie, gra zaczęła toczyć się "na noże". O ostatecznym wyniku znów miała zdecydować nerwowa końcówka. I choć katowiczanie prowadzili już 20:18, przegrali 23:25. Najlepszym zawodnikiem tego spotkania został Brandon Koppers.

GKS Katowice - Nowak-Mosty MKS Będzin 0:3 (27:29, 19:25, 23:25)

GKS Katowice: Alexander Berger, Aymen Bouguerra, Damian Domagała, Damian Hudzik, Joshua Tuaniga, Łukasz Usowicz - Bartosz Mariański (libero) - Piotr Fenoszyn, Krzysztof Gibek, Bartosz Gomułka, Jewhenij Kisiluk, Bartłomiej Krulicki

Nowak-Mosty MKS Będzin: Dominik Depowski, Brandon Koppers, Grzegorz Pająk, Mateusz Siwicki, Damian Schulz, Walerij Todua - Maciej Olenderek (libero) - Artur Ratajczak, Patryk Szwaradzki