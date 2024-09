Siatkarska reprezentacja kraju zagra w lidze. Nietypowe rozwiązanie problemów

Koniec zamieszania w męskiej siatkówce ligowej na Ukrainie. Po ogromnym bałaganie, związanym z rezygnacją Wołodymyra Dubynskiego z funkcji prezesa Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Ukrainy, władze krajowego Związku (pod który będzie teraz bezpośrednio podlegała Superliga), ogłosiły skład i terminarz rozgrywek. Ciekawostką jest to, że w lidze zagra... reprezentacja Ukrainy do lat 20.

Dubynski, założyciel klubu Prometej Dnipro, znalazł się na celowniku ukraińskich służb na początku sierpnia 2024 roku. Działacz oskarżany jest o liczne przestępstwa natury skarbowej, wliczając w to pranie brudnych pieniędzy za pomocą firmy ubezpieczeniowej, a nawet... współpracę z Rosją!

Ze względu na toczące się przeciwko niemu postępowania, działacz nie tylko ogłosił w rozmowie z mediami koniec istnienia klubu Prometej Dnipro, ale i rezygnację z funkcji prezesa Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Ukrainy, która była organizatorem rozgrywek ligowych. Wobec takiej decyzji Dubynskiego, najwyższymi klasami rozgrywkowymi w ukraińskiej siatkówce znów zajmie się krajowy Związek.

- Obecna sytuacja nie jest dla nas nowością, bo to my praktycznie zawsze organizowaliśmy rozgrywki we wszystkich klasach. Dwa ostatnie sezony, kiedy Superliga mężczyzn i kobiet działały pod auspicjami Profesjonalnej Ligi Piłki Siatkowej Ukrainy, były wyjątkiem. Mamy więc w tym zakresie ogromne doświadczenie i jestem przekonany, że wznowienie prac nad organizacją najważniejszych rozgrywek ligowych w naszym kraju zajmie niewiele czasu. Co więcej, działamy już pełną parą i niedługo ogłosimy zarówno uczestników Superligi, jak i kalendarz spotkań - powiedział w sierpniowej rozmowie z ukraińskim "Sportem" Mychajło Melnyk, prezes Ukraińskiej Federacji Piłki Siatkowej (FVU).

Na nieco ponad tydzień przed startem sezonu 2024/2025 władze Związku podały ośmiozespołowy skład Superligi oraz terminarz rozgrywek. Z różnych powodów w lidze nie zagrają - poza wspomnianym SC Prometej Dnipro - także Jurydyczna Akademіja Charków i WSK Bukowyna Czerniowce. Ich miejsce zajęły Podole Chmielnicki oraz... reprezentacja Ukrainy do lat 20.

Sezon ligowy wystartuje 27 września, a pierwszy mecz (Epicentr-Podolany - Podole Chmielnicki) odbędzie się w Gródku w obwodzie chmielnickim.

Zaledwie pięć drużyn zagra natomiast w sezonie 2024/2025 w siatkarskiej Superlidze kobiet. Do rozgrywek nie przystąpią ani mistrz (SC Prometej Dnipro), ani wicemistrz (Alanta) z ubiegłego roku. Nie zobaczymy w nich także klubu Regina-MEGU Równe, który wycofał się ze względu na problemy finansowe i kadrowe.