Oni mogą podbić PlusLigę! Najciekawsze debiuty w tym sezonie

Wilfredo Leon po raz pierwszy w polskiej PlusLidze

Bez dwóch zdań przyjście Wilfredo Leona do Bogdanki LUK Lublin to jeden z największych transferów w PlusLidze w ostatnich latach. Lider reprezentacji Polski rozstał się z Sir Safety Perugia i po raz pierwszy w karierze zagra w Polsce. Ma wszystko, co potrzebne do tego, aby zostać jednym z najlepszych zawodników PlusLigi. Jeżeli potwierdzi swoje nieprzeciętne umiejętności, to powinien niekwestionowanym liderem drużyny z Lublina.

Aaron Russell chce podbić polską ligę

Ciekawego wzmocnienia dokonała Aluron CMC Warta Zawiercie. Zespół ten zakontraktował Amerykanina Aarona Russella. On również należy do grona najlepszych siatkarzy na świecie w ostatnich latach. To lider reprezentacji Stanów Zjednoczonych, z którą w Paryżu sięgnął po brązowy medal olimpijski. Do Europy wraca po występach w Azji. Czy w Zawierciu będzie czarował tak, jak w drużynie narodowej?

Czy Filip Popiwczak pójdzie w ślady bardziej doświadczonego brata?

Młody Filip Popiwczak to brat Jakuba, który od kilku lat występuje w reprezentacji Polski. Filip marzy o debiucie w niej, jednak najpierw musi zbudować swoją pozycję w PlusLidze. W tym sezonie zadebiutuje w zespole MKS-u Będzin. Podobnie jak starszy brat i on występuje na pozycji libero. Filip Popiwczak to wychowanek Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla. W tym klubie jednak trudno o debiut, dlatego w najbliższym sezonie będzie reprezentował barwy ekipy z Będzina.

Mateusz Rećko jedynym debiutantem w ZAKSIE

Jedynym debiutantem w PlusLidze w ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle będzie Mateusz Recko. Zawodnik ten występuje na pozycji atakującego i w ostatnim sezonie grał w MKS-ie Będzin. Za nim fantastyczny sezon, po którym został wybrany najlepszym zawodnikiem Tauron 1. Ligi na Gali Polskiej Ligi Siatkówki. Teraz swoje nieprzeciętne umiejętności chce potwierdzić w PlusLidze.

Doświadczony Ropret wzmocnieniem Asseco Resovii

Po doświadczonego zawodnika sięgnęli włodarze Asseco Resovii Rzeszów. W tym sezonie w jej barwach zadebiutuje Słoweniec Gregor Ropret. To doświadczony rozgrywający, który w ostatnich latach występował w wielu ligach europejskich, w tym m.in. we: Włoszech, Francji i Słowenii. Teraz zadebiutuje w PlusLidze. Jego zadaniem jest poprowadzenie rzeszowian do miejsca na podium. Nie będzie o to łatwo, ponieważ w tym roku stawka jest niezwykle wyrównana.

Amin Esmaeilnezhad w Skrze Bełchatów

Ciekawego wzmocnienia dokonała PGE Skra Bełchatów, która od kilku lat próbuje się odbudować. W zespole z Bełchatowa w tym sezonie występować będzie atakujący z Iranu Amin Esmaeilnezhad. Ubiegły sezon spędził on we włoskim Rana Werona. Spisywał się bardzo dobrze. Zawodnik ten ma na koncie już wiele sukcesów międzynarodowych. Teraz chce zbudować swoją pozycję w PlusLidze. Ma dopiero 27 lat, dlatego dobry sezon w Bełchatowie może sprawić, że zakotwiczy w polskiej lidze na wiele sezonów.

