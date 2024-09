Siatkarskie gwiazdy, które wróciły do PlusLigi. Pamiętasz ich wszystkich?

W tym sezonie po latach gry za granicą do PlusLigi powrócił Bartosz Kurek. To jedna z legend polskiej siatkówki. W ostatnich latach oglądaliśmy jednak wiele spektakularnych powrotów do polskiej ligi. Fani nie kryli radości z powrotu tych gwiazd do PlusLigi.

Bartosz Kurek. Legenda wraca do Kędzierzyna-Koźla



Już na kilka miesięcy przed oficjalnym potwierdzeniem tą informacją żyła cała siatkarska Polska. Po pięciu latach gry za granicą do PlusLigi powrócił Bartosz Kurek. Przed wyjazdem do Włoch występował w Onico Warszawa. Później trafił do Vero Volley Monza oraz do Wolf Dogs Nagoya w Japonii. Wrócił do Polski do ZAKSY Kędzierzyn-Koźle. To w tym zespole stawiał pierwsze kroki w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce. Ówczesny Mostostal-Azoty reprezentował w latach 2005-2008. Teraz ma pomóc tej drużynie powrócić na szczyt po słabym sezonie 2023/2024, gdy nie awansowała nawet do fazy play-off.

Z powrotem Kurka do Polski wielkie nadzieje wiążą kibice. W końcu to jedna z legend polskiej siatkówki oraz zawodnik, który na stałe zapisał się w historii PlusLigi. Na swoim koncie ma 31 nagród dla MVP meczu. Na koncie ma też trzy mistrzostwa Polski zdobywane w barwach Skry Bełchatów. Teraz chce nawiązać do tych sukcesów w barwach ZAKSY. Przed nim nie lada wyzwanie.

Bartosz Bednorz wrócił jako jeden z najlepszych na świecie



Na początku stycznia 2023 roku byliśmy świadkami jednego z największych powrotów do PlusLigi w ostatnich sezonach. Bartosz Bednorz, będąc jednym z najlepszych przyjmujących na świecie, w wieku 28. lat wrócił do Polski i związał się z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Wcześniej przez pięć lat z sukcesami występował we Włoszech, Rosji i Chinach. Kolejno reprezentował barwy: Azimut Leo Shoes Modena, Zenitu Kazań oraz Shanghai Bright. W Rosji dołączył do światowej czołówki. Wielki potencjał udowodnił również w Polsce, szybko stając się jednym z liderów ZAKSY.

W sezonie 2024/2025 dalej będzie występował w Polsce. Zmienił jednak otoczenie i związał się z Asseco Resovią Rzeszów. Zawodnik ten z pewnością liczy na osiągnięcie sukcesów w PlusLidze oraz na regularne występy w reprezentacji Polski. Nieoczekiwanie zabrakło go w kadrze na igrzyska olimpijskie w Paryżu, gdzie biało-czerwoni sięgnęli po srebrny medal. Bartosz Bednorz na swoim koncie ma jedno mistrzostwo Polski. Zdobył je w 2018 roku, reprezentując barwy Skry Bełchatów. Później przeniósł się do Włoch, a Skra nie nawiązała już do tego wyniku.

Powrót Macieja Muzaja do PlusLigi



Przed rozpoczęciem sezonu 2021/2022 dużym echem w Polsce odbił się powrót Macieja Muzaja do PlusLigi. Kibice wiązali z tym transferem spore nadzieje. Przed wyjazdem za granicą atakujący reprezentował barwy m.in.: Skry Bełchatów i Jastrzębskiego Węgla. Później z powodzeniem występował w Rosji oraz we włoskim Sir Safety Perugia. Z Włoch wrócił do Polski i związał się z Asseco Resovią Rzeszów. Miał być wielkim wzmocnieniem.

Niestety po powrocie na polskie parkiety nie nawiązał już do świetnych występów sprzed lat. Zdarzały mu się przebłyski, jednak brakowało mu regularności. Po dwóch sezonach w Rzeszowie przeniósł się do PSG Stali Nysa. Tam jednak dalej zawodził. Miał być liderem, jednak w wielu spotkaniach nie było tego widać. Po zakończeniu sezonu odszedł z tego zespołu. W kampanii 2024/2025 Maciej Muzaj będzie próbował się odbudować w japońskiej lidze, reprezentując barwy Tokio Great Bears. Siatkarz ten ma na koncie sporo sukcesów, w tym m.in. mistrzostwo Polski z 2014 roku. Występował również w reprezentacji Polski. Wydaje się jednak, że na ten moment jest od niej bardzo daleko.

Polsat Sport