Pierwsze starcie Zielińskiego i Nysa w stolicy Francji nie należało do najłatwiejszych. Zmierzyli się z parą Nathaniel Lammons - Jackson Withrow. Chociaż wydawało się, że polsko-monakijski duet bez większych problemów przechyli szalę zwycięstwa na swoją stronę, to Amerykanie postawili się oponentom. Po trzech setach zaciętej rywalizacji Zieliński i Nys zapewnili sobie awans do kolejnej rundy paryskiej imprezy.

Natomiast dla Behara i Gallowaya będzie to pierwszy mecz podczas tegorocznych zmagań nad Sekwaną. Jak Urugwajczyk i Amerykanin zaprezentują się w zbliżającym się starciu?





