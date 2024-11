Aryna Sabalenka odpadła z WTA Finals.

Pierwszy set był niezwykle wyrównany i to, kto okaże się górą, rozstrzygnęło się dopiero w tie-breaku. W tym lepsza była Gauff, triumfując 7:4.

Druga partia to już większa przewaga Amerykanki. Gauff wykorzystała pierwszą piłkę meczową i wygrała 6:3, tym samym triumfując w całym meczu 2:0.

W finale rywalką Gauff będzie Zheng. Chinka w półfinale ograła Czeszkę Barborę Krejcikovą, również wygrywając w dwóch setach.

Na etapie fazy grupowej z turniejem pożegnała się Iga Świątek, która broniła tytułu z zeszłego roku. Najlepsza polska tenisistka co prawda wygrała dwa mecze, ale ostatecznie to nie wystarczyło do awansu.

Aryna Sabalenka - Coco Gauff 0:2 (6:7, 3:6)

BS, Polsat Sport