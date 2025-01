Australian Open: Hubert Hurkacz - Miomir Kecmanovic. Wynik meczu. Kto wygrał?

Najlepszy polski tenisista udanie rozpoczął zmagania z pierwszym wielkoszlemowym turnieju w tym roku. Zawodnik z Wrocławia w trzech setach pokonał Tallona Griekspoora. Zwycięstwo nad Holendrem otworzyło Polakowi drogę do drugiej rundy, w której przyjdzie mu rywalizować z Kecmanoviciem. Przypomnijmy, że Hurkacz będzie chciał w tym roku poprawić swój najlepszy wynik w historii jego występów na kortach w Melbourne. W zeszłym roku dotarł on do ćwierćfinału.

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy mecz Hurkacz - Kecmanovic?

W nocy ze środy na czwartek polskiego czasu rywalem Hurkacza będzie Kecmanovic. Serb w pierwszej rundzie stoczył zacięty bój ze swoim rodakiem Dusanem Lajoviciem. Ostatecznie zwycięzcę musiał wyłonić piąty set, w którym lepszy okazał się najbliższy rywal Polaka. Dotąd najlepszym osiągnięciem 51. tenisisty rankingu ATP w Australian Open była czwarta runda, do której dotarł w edycjach 2022 i 2024.

Historia rywalizacji Hurkacza z Kecmanoviciem jest bardzo krótka. Panowie dotąd mierzyli się ze sobą tylko raz. W 2023 roku w Kanadzie lepszy okazał się Polak. Jak będzie tym razem?

Hurkacz - Kecmanovic. Wynik meczu. Kto wygrał?

Mecz Hurkacz - Kecmanovic rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek ok. godziny 01:00. Kiedy spotkanie się zakończy, podamy jego wynik.