Puchar CEV: Asseco Resovia Rzeszów - Pafiakos Pafos. Gdzie obejrzeć?

We wtorkowy wieczór Asseco Resovia Rzeszów zmierzy się z cypryjskim Pafiakosem Pafos w rewanżowym meczu rundy play-off Pucharu CEV. W pierwszym spotkaniu rzeszowianie wygrali na Cyprze 3:1, a to oznacza, że w hali Podpromie potrzebują tylko dwóch wygranych setów, by zapewnić sobie awans do ćwierćfinału.