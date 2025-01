Siatkarz pożegnał się z wicemistrzem PlusLigi. Będzie grał we Francji

Wiktor Rajsner odchodzi z Aluronu CMC Warty Zawiercie. Jak poinformował klub PlusLigi, 25-letni środkowy bloku rozwiązał kontrakt z "Jurajskimi Rycerzami" za porozumieniem stron, by móc przenieść się do Francji i dokończyć sezon 2024/2025 w zespole Tours VB.

Rajsner był zawodnikiem klubu z Zawiercia od 2021 roku. Poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu do Enei Czarnych Radom i był jednym z najjaśniejszych punktów radomskiego zespołu. Pod względem średniej liczby punktów zdobywanych blokiem na set lepsi od niego na przestrzeni całych rozgrywek byli tylko Norbert Huber i Jordan Zaleszczyk.

Po spadku radomian z PlusLigi mierzący 204 centymetry środkowy wrócił do Zawiercia. W obliczu bardzo silnej konkurencji nie zdołał się jednak przebić do wyjściowego składu wicemistrzów Polski. W obecnym sezonie wystąpił w sześciu ligowych spotkaniach, w każdym z nich wchodząc na boisko z kwadratu dla rezerwowych. Zagrał także w dwóch meczach Ligi Mistrzów oraz w spotkaniu o Superpuchar Polski.

Więcej szans do gry Rajsner powinien dostawać w swoim nowym klubie. Do Tours, którego trenerem jest Brazylijczyk Marcelo Fronckowiak (były szkoleniowiec m.in. Cuprum Lubin), polski gracz przychodzi jako joker medyczny, by zastąpić kontuzjowanego Leonardo Santosa.

- Sytuacja była bardzo dynamiczna. Wszystko wydarzyło się właściwie w ciągu trzech dni. Klub z Francji potrzebował pomocy, brakowało mu zawodnika na mojej pozycji. Z racji faktu, że u nas w zespole było pięciu środkowych, zdecydowałem się skorzystać z oferty i dokonać takiego transferu - powiedział Rajsner, cytowany w komunikacie opublikowanym przez Aluron CMC Wartę Zawiercie.

- W ciągu mojego pobytu w Zawierciu było słodko-gorzko. Jestem bardzo wdzięczny klubowi i miastu, bo dali mi wiele i pozwolili nauczyć się wielu rzeczy. Otrzymałem ogromne wsparcie, za co każdemu z osobna chciałbym podziękować. Czułem się tu jak w domu - dodał.

Francuski klub w swoich mediach społecznościowych napisał z kolei: "Wiktor wniesie do zespołu całą swoją energię, talent i siłę. Nie możemy się doczekać, żeby zobaczyć go w akcji w barwach Tours".

Nowy pracodawca Rajsnera to dziewięciokrotny mistrz Francji (ostatni tytuł w 2023 roku). Po siedemnastu kolejkach fazy zasadniczej ligi francuskiej drużyna Tours zajmuje czwarte miejsce w tabeli (10 zwycięstw, 7 porażek). Do liderujących zespołów Montpellier i Chaumont traci cztery punkty.

W ostatniej kolejce siatkarze Tours pokonali na wyjeździe Centurions Narbonne. W kolejnym spotkaniu zmierzą się u siebie z trzecim w tabeli Tourcoing (1 lutego). Wcześniej siatkarze trenera Fronckowiaka rozegrają przed własną publicznością rewanżowy mecz rundy play-off Pucharu CEV ze szwajcarskim Volley Amriswil. Na terenie rywala zwyciężyli 3:1.

Poza szkoleniowcem, w zespole Tours jest również kilku zawodników z przeszłością w PlusLidze. Kanadyjczyk Ryan Sclater w poprzednim sezonie był graczem Jastrzębskiego Węgla, Argentyńczyk Gonzalo Quiroga ma za sobą występy w GKS-ie Katowice i BKS-ie Visła Bydgoszcz, a Węgier Roland Gergye - w BBTS-ie Bielsko-Biała.

